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निजी हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का चक्काजाम, शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन, महिला स्टाफ की हुई है मौत

सरगुजा : अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है. ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे और संकल्प हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग को बाधित कर दिया है. ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल प्रबंधन की गलती के कारण महिला स्टाफ की मौत हुई है और उसकी बच्ची अनाथ हो चुकी है, लिहाजा बच्ची के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए.





कांग्रेस ने प्रदर्शन में दिया साथ

इस प्रदर्शन में सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति और जिला कांग्रेस के लोग भी समर्थन देने पहुंच गए है. और सभी अस्पताल के खिलाफ सघन जांच और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मौके पर पुलिस बल तैनात है और नायाब तहसीलदार भी स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं. राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई बाद अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंच सका है.

हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)