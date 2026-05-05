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निजी हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का चक्काजाम, शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन, महिला स्टाफ की हुई है मौत

अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है. ग्रामीण महिला स्टाफ की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Villagers block road against hospital
हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
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सरगुजा : अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है. ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे और संकल्प हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग को बाधित कर दिया है. ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल प्रबंधन की गलती के कारण महिला स्टाफ की मौत हुई है और उसकी बच्ची अनाथ हो चुकी है, लिहाजा बच्ची के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए.


कांग्रेस ने प्रदर्शन में दिया साथ
इस प्रदर्शन में सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति और जिला कांग्रेस के लोग भी समर्थन देने पहुंच गए है. और सभी अस्पताल के खिलाफ सघन जांच और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मौके पर पुलिस बल तैनात है और नायाब तहसीलदार भी स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं. राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई बाद अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंच सका है.

हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीणों का चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला गार्ड का काम करती थी उससे ऐसा काम कराया गया जिसमें वो ट्रेंड नहीं थी. महिला से जनरेट चालू कराया गया और उसकी मौत हो गई है. मृतिका के परिजन का कहना है कि मृतिका की छोटी बच्ची है उसके भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए- राकेश गुप्ता,जिला कांग्रेस अध्यक्ष

क्या है मामला ?
दरअसल, सुंदरपुर गांव की महिला अनिशा अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल में गार्ड का काम करती थी. शनिवार को उसको जनरेटर चालू करने भेजा गया और जनरेटर में उसका कपड़ा फंसा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई. हॉस्पिटल ने शनिवार से उसको अपने यहां एडमिट रखकर इलाज किया लेकिन सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई. मंगलवार दोपहर ग्रामीणों ने शव को जिला अस्पताल के सामने रखा और प्रदर्शन किया. परिजन और ग्रामीण 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं.




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