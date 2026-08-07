ETV Bharat / state

गांव वाले बने इंजीनियर, नहीं बना पक्का पुल तो बना दिया बांस का ब्रिज, कांकेर के बांसकुंड गांव की कहानी

पहले गांव वाले बरसाती नाले को तैरकर पार करते थे. सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता था. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

VILLAGERS BECAME ENGINEERS
कांकेर के साईमुंडा गांव की कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 6:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: विकास के दावों के बीच कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है. ग्राम पंचायत बांसकुंड में नदी पर वर्षों से पक्का पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही लकड़ियों का अस्थायी पुल तैयार कर लिया. अब यही लकड़ी का पुल गांव के लोगों के लिए स्कूल, खेत, अस्पताल और बाजार तक पहुंचने का एकमात्र सहारा बना हुआ है. नदी पर बना यह अस्थायी पुल देखने में जितना साधारण है, उस पर चलने वाले ग्रामीणों के लिए उतना ही जोखिम भरा भी है.

नहीं बना पक्का पुल तो बना दिया गांव वालों ने बांस का पुल

स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान रोज इसी पुल की मदद से नदी पार करते हैं. बरसात में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है. ग्रामीणों के मुताबिक नदी और नाले पर स्थायी पुल नहीं होने के कारण हर साल आपस में सहयोग कर लकड़ियों का पुल तैयार करना पड़ता है. पहले एनीकट के पिल्लरों से छलांग लगाकर या पानी के बीच से नदी पार करने की मजबूरी थी. बच्चों और ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए लोगों ने लकड़ी का अस्थायी पुल बनाना शुरू किया. लेकिन इस पुल से किसी भी वाहन की आवाजाही संभव नहीं है. ऐसे में आपात स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है.

कांकेर के साईमुंडा गांव की कहानी (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत बांसकुंड के ग्रामीणों का दर्द

ग्राम पंचायत बांसकुंड के उपसरपंच मनोज कुमार यादव बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे खाट पर उठाकर नदी पार कराना पड़ता है. स्कूली बच्चे इसी लकड़ी के पुल से होकर स्कूल जाते हैं, जबकि किसान खाद-बीज तक पीठ पर लादकर नदी पार ले जाने को मजबूर हैं.

Bhanupratappur area of ​​Kanker
गांव वालों ने बना दिया पुल (ETV Bharat)

पुल निर्माण के लिए जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के पास कई बार आवेदन दिए गए. आवेदन की पावती और प्रतियां भी ग्रामीणों के पास हैं, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला: ग्रामीण, बासकुंडा गांव

Bhanupratappur area of ​​Kanker
जिला प्रशासन से नहीं मिली मदद (ETV Bharat)


‘कई बार नाप-जोख हुई, लेकिन पुल नहीं बना’

जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर की जनपद सदस्य एवं महिला बाल विकास सभापति सरोज मरकाम ने बताया कि सरपंच रहते हुए उन्होंने 2 बार पुल निर्माण के लिए आवेदन दिया. अधिकारियों ने कई बार मौके पर पहुंचकर नाप-जोख भी की, लेकिन निर्माण की दिशा में आगे कार्रवाई नहीं हुई.

Bhanupratappur area of ​​Kanker
बांस का पुल गांव वालों ने बनाया (ETV Bharat)


जनपद सदस्य बनने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को लगातार उठाया. मंत्रालय तक वीडियो भेजकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. अब ग्रामीणों के साथ कलेक्टर से मिलने और जरूरत पड़ने पर मंत्रालय जाने की तैयारी है: सरोज मरकाम, जनपद सदस्य एवं महिला बाल विकास सभापति

Bhanupratappur area of ​​Kanker
जुगाड़ का पुल तैयार (ETV Bharat)


बरसात में बढ़ जाता है खतरा

ऊपर तोनका के शिक्षक पुनेश उइके के मुताबिक बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ लकड़ी के पुल से आवागमन बेहद जोखिम भरा हो जाता है. पुल कमजोर है और हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है. ग्रामीणों की चिंता सिर्फ आवागमन तक सीमित नहीं है. बरसात के दौरान यदि किसी बच्चे, गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े, तो वाहन गांव तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी स्थिति में मरीज को खाट पर उठाकर नदी पार कराने की नौबत आ जाती है.

Bhanupratappur area of ​​Kanker
सालों से कर रहे पुल की मांग (ETV Bharat)



प्रशासन बोला एस्टीमेट तैयार, जल्द बनेगा ब्रिज

ग्रामीणों की परेशानी को लेकर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि बांसकुंड के ग्रामीण पुलिया के अभाव में काफी परेशान हैं और पिछले कुछ वर्षों से बांस व लकड़ियों की व्यवस्था कर जोखिम उठाते हुए आवागमन कर रहे हैं. कलेक्टर के मुताबिक पुल का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और प्रक्रिया चल रही है. जल्द से जल्द ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जोखिम उठाकर नदी पार न करनी पड़े.

पिछले दो वर्षों में प्रशासन और राज्य शासन की ओर से जिले में करीब 40 ब्रिज का निर्माण लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है, जबकि जिले में करीब 30 और पुलों की आवश्यकता है, जिनके प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है: नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर



विधायक ने भी किया निर्माण का दावा

भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि गांव के बच्चों और महिलाओं को नदी-नाला पार करने के लिए जोखिम भरे अस्थायी बांस के पुल का इस्तेमाल करना पड़ता था. इस समस्या को देखते हुए पिछले दो वर्षों से संबंधित अधिकारियों, सचिवों, मंत्रालय और विधानसभा में याचिका के माध्यम से पक्के पुल के निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा था. विधायक के मुताबिक पुल निर्माण का प्रस्ताव और स्वीकृति हो चुकी है तथा बारिश का मौसम खत्म होते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.


छत्तीसगढ़ का मुस्तकबिल बदल रहीं महिलाएं, प्रदेश की पहली लखपति दीदी का हुआ सम्मान, कांकेर की प्रतिभा को पानी बचाने की मुहिम से मिली पहचान

भालू के हमले में कांकेर में भाई-बहन की मौत, तीसरे की हालत गंभीर, इलाके में दहशत का माहौल

स्टाइपेंड की मांग को लेकर बस्तर में इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा असर

TAGGED:

BHANUPRATAPPUR AREA
KANKER SAIMUNDA VILLAGEDISTRICT
​​KANKER
ग्राम पंचायत बांसकुंड
VILLAGERS BECAME ENGINEERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.