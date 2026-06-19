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डायन के नाम पर भीड़ ने महिला को बेरहमी से पीटा, युवक की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार

जमुई में झाड़-फूंक और दवाई के बाद भी जब युवक नहीं बचा तो लोगों ने महिला को डायन बताकर पिटाई कर दी. पढ़ें पूरी खबर..

WOMAN BEATEN UP IN Jamui
जमुई में डायन के आरोप में मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 7:06 PM IST

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जमुई: बिहार के जमुई में महिला के साथ अमानवीय सलूक हुआ है. जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक की मौत के बाद अंधविश्वास में डायन बताकर महिला के साथ मारपीट की गई है. गांव के कुछ लोगों ने उस पर जादू-टोनाकर युवक की जान लेने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी.

युवक की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार: गांव का 21 वर्षीय युवक पिछले कुछ समय से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था. बीमारी के दौरान उसे दवा के साथ झाड़-फूंक भी कराया गया लेकिन उसकी गुरुवार रात मौत हो गई.

"मेरा भतीजा कई दिनों से बीमार था. उसका इलाज और झाड़-फूंक दोनों कराया गया लेकिन वह नहीं बच सका. इसी महिला के जादू-टोने के कारण ही मेरे भतीजे की मौत हुई है."- मृतक युवक के चाचा

डायन होने के आरोप में पीटा: वहीं, युवक की मौत के बाद शुक्रवार सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि एक महिला जो (कथित तौर पर) डायन है, उसी के जादू-टोने के कारण युवक की जान गई है. इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने महिला को निशाना बनाते हुए उसके साथ मारपीट की.

पुलिस ने बचाई महिला की जान: भयभीत महिला जान बचाने के लिए लछुआड़ थाना क्षेत्र के एक गांव चली गई लेकिन कुछ लोग वहां से भी उसे पकड़कर अपने गांव ले आए और फिर उसके साथ मारपीट की. रिश्ते में पीड़ित महिला उस मृतक की चाची बताई जाती है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित थाना लाया फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

क्या बोले थानाध्यक्ष?: सिकंदरा थानाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है. हालांकि उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है.

"महिला के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. हम लोगों लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील करते हैं."- विकास कुमार, सिकंदरा थानाध्यक्ष

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