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सूरजपुर में चोरों की ग्रामीणों ने की पिटाई, सोलर प्लेट और पंप चोरी से थे आक्रोशित

सूरजपुर चोरों की पिटाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सूरजपुर: चेंद्रा चौकी क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए तीन युवकों और एक नाबालिग को ग्रामीणों ने ना सिर्फ घेरकर पकड़ा बल्कि उनकी धुनाई भी की. मामला सूरजपुर पुलिस तक पहुंचा और चेंद्रा पुलिस चौकी प्रभारी ने चोरों को भीड़ से छुटाया और चौकी लेकर पहुंचे.

गांव में सोलर प्लेट और पंप चोरी की घटना सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चेंद्रा चौकी क्षेत्र के बेनेडांड में रात में अज्ञात चोर सोलर प्लेट और 5 एचपी का पंप चोरी कर पिकअप में सवार होकर भाग रहे थे.ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे. ग्रामीणों ने पिकअप को घेरा लेकिन आरोपी चोर वहां से निकलकर भाग गए थे. लेकिन ग्रामीण शांत नहीं बैठे.