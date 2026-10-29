सूरजपुर में चोरों की ग्रामीणों ने की पिटाई, सोलर प्लेट और पंप चोरी से थे आक्रोशित
सूरजपुर में चोरों की पिटाई की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को भीड़ से निकाला. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 7:27 AM IST
सूरजपुर: चेंद्रा चौकी क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए तीन युवकों और एक नाबालिग को ग्रामीणों ने ना सिर्फ घेरकर पकड़ा बल्कि उनकी धुनाई भी की. मामला सूरजपुर पुलिस तक पहुंचा और चेंद्रा पुलिस चौकी प्रभारी ने चोरों को भीड़ से छुटाया और चौकी लेकर पहुंचे.
गांव में सोलर प्लेट और पंप चोरी की घटना
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चेंद्रा चौकी क्षेत्र के बेनेडांड में रात में अज्ञात चोर सोलर प्लेट और 5 एचपी का पंप चोरी कर पिकअप में सवार होकर भाग रहे थे.ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे. ग्रामीणों ने पिकअप को घेरा लेकिन आरोपी चोर वहां से निकलकर भाग गए थे. लेकिन ग्रामीण शांत नहीं बैठे.
चोरी की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने की आरोपियों की पिटाई
दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. और लातघूसों और बेल्ट से उनकी पिटाई करने लगे. चार आरोपियों में एक स्थानीय निवासी, दो अन्य और एक नाबालिग भी शामिल था. गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उनको पीटने लगे. लेकिन इसी दौरान चेंद्रा चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और भीड़ से आरोपियों को छुटाया और उन्हें अपने कब्जे में लेकर चौकी पहुंचे. उन पर कार्रवाई की गई. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
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