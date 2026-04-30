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जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर हमला, महिलाओं ने पीटा

गुमला में जमीन सीमांकन करने पहुंचे अंचल कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. जिससे राजस्व कर्मचारी घायल हो गए हैं.

REVENUE OFFICIALS ATTACKED IN GUMLA
राजस्व कर्मचारी को चप्पल दिखाती महिलाएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 3:20 PM IST

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गुमला: जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है. कर्मचारी को महिलाओं ने चप्पल से पीटकर इलाके से भगाया है. मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत केड़ग गांव का है. जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किय गया है. जिससे एक राजस्व कर्मचारी घायल हो गया है. वहीं अन्य कर्मियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

जमीन सीमांकन के दौरान विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेड़ा गांव निवासी शिव प्रसाद साहू के आवेदन पर अंचलाधिकारी के निर्देश के बाद चैनपुर अंचल के कर्मचारी जमीन का सीमांकन करने गांव पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कर्मियों पर हमला कर दिया. हमले के दौरान राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार सिंह पर एक महिला द्वारा चप्पलों से हमला किया गया. स्थिति बिगड़ने पर कर्मियों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा.

ग्रामीणों ने राजस्व कर्मचारियों पर हमला किया (ईटीवी भारत)

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया. विवाद बढ़ जाने के कारण जमीन का सीमांकन कार्य पूरा नहीं हो सका और कर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा. घटना के बाद राजस्व कर्मचारियों ने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई खेड़ा गांव के एक आवेदन के आधार पर की जा रही थी.

कर्मचारियों में आक्रोश और डर

इस घटना के बाद चैनपुर अंचल के कर्मियों में आक्रोश और भय का माहौल है. कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से सरकारी कार्यों के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है. अन्य अंचल कर्मियों ने भी चिंता जताई है कि दूर दराज क्षेत्रों में सीमांकन कार्य के दौरान उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं. कर्मियों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है. घटना के विषय में चैनपुर थानेदार दिनेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं कराया गया है. जैसे ही मामला दर्ज होता है, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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