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जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर हमला, महिलाओं ने पीटा

गुमला: जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है. कर्मचारी को महिलाओं ने चप्पल से पीटकर इलाके से भगाया है. मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत केड़ग गांव का है. जमीन सीमांकन के दौरान अंचल कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किय गया है. जिससे एक राजस्व कर्मचारी घायल हो गया है. वहीं अन्य कर्मियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

जमीन सीमांकन के दौरान विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेड़ा गांव निवासी शिव प्रसाद साहू के आवेदन पर अंचलाधिकारी के निर्देश के बाद चैनपुर अंचल के कर्मचारी जमीन का सीमांकन करने गांव पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कर्मियों पर हमला कर दिया. हमले के दौरान राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार सिंह पर एक महिला द्वारा चप्पलों से हमला किया गया. स्थिति बिगड़ने पर कर्मियों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा.

ग्रामीणों ने राजस्व कर्मचारियों पर हमला किया (ईटीवी भारत)

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया. विवाद बढ़ जाने के कारण जमीन का सीमांकन कार्य पूरा नहीं हो सका और कर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा. घटना के बाद राजस्व कर्मचारियों ने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई खेड़ा गांव के एक आवेदन के आधार पर की जा रही थी.