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सहारनपुर: डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त

मिर्जापुर के नानूवाला में मामूली विवाद पर दो गुटों में हिंसक झड़प

डायल 112 पर ग्रामीणों ने किया हमला
डायल 112 पर ग्रामीणों ने किया हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:42 PM IST

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सहारनपुर: थाना मिर्जापुर इलाके के गांव नानूवाला में मामूली विवाद पर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान लाठी-डंडे और धारदार हथियार खुब चले, जिसमें दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना पर पहुंची डायल 112 टीम के वाहन पर भी एक नशेड़ी युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर शीशा तोड़ दिया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

सीओ वैभव पांडे के अनुसार, एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हुए, विवाद की सूचना पर सोमवार को 112 पुलिस की टीम गांव नानूवाला पहुंची थी. विवाद बढ़ता देख, डायल 112 पर तैनात कर्मियों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, इस दौरान नशे में धुत साहिब पुत्र कासिम निवासी ग्राम नानूवाला ने पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया और लोहे की रॉड से डायल 112 का शीशा तोड़ दिया.

घटना को देखते हुए, पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी में गाड़ी में बैठ कर भागने की कोशिश की. बावजूद इसके ग्रामीणों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. जिसमें डायल 112 गाड़ी और शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

घटना के बाद, मिर्जापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिलाओं को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा और आरोपी साहिब के खिलाफ डायल 112 पर हमला करने और हिंसा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. सीओ वैभव पाण्डेय ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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