उत्तरकाशी में चोरों को ढूंढने कोतवाली पहुंची देव डोली, सामान भी किया बरामद

कुछ दिन पहले मंदिर से दान पात्र सहित देवता की मूर्ति भी गायब हो गई थी. जिसके लिए ग्रामीण डोली के साथ कोतवाली पहुंचे.

NAGRAJA DEVDOLI KOTWALI
चोरों को ढूंढने कोतवाली पहुंची देव डोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 10, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी: उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा गया है. उत्तराखंड के पग पग में देवताओं का वास होता है. ऐसा ही एक ममला नगर कोतवाली में आया है. यहां चिणाखोली गांव की नागराज देवडोली ग्रामीणों के साथ चोर को ढूंढने पहुंची. देवडोली ने मौके पर पहुंचकर चोरों को भी चिन्हित किया. हालांकि, पुलिस की ओर से दो लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनके पास चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ. देवडोली की ओर से बताए गए स्थान पर चोरी का सामान मिला.

ग्रामीणों केदार सिंह चौहान ने बताया कुछ दिन पहल दो लोग उनके गांव में पहुंचे. उसके बाद उन्होंने मंदिर में पहुंचकर सेम नागराजा मंदिर में पुजारी विकेश सेमवाल ने बातचीत कर गांव के बारे में जानकारी पूछी. उसके बाद पुजारी अपने कार्य के कारण अपने घर चले गए. वहीं, दूसरी ओर गांव के लोग भी एक शादी समारोह में शामिल होने के कारण अपने कार्यों में व्यस्त हो गए. उसके बाद मंदिर में दूल्हा-दुल्हन भी पूजा पाठ करने पहुंचे.

चोरों को ढूंढने कोतवाली पहुंची देव डोली (ETV Bharat)

उनके जाने के बाद जब पुजारी दोबारा मंदिर में पहुंचे, तो वहां पर मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था. मंदिर से दान पात्र सहित देवता की मूर्ति भी गायब थी. इसकी सूचना ग्रामीणों ने कोतवाली में दी. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव में गए दोनों लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उनके पास चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ. उसके बाद ग्रामीणों ने सेम नागराजा की देवडोली को पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह उन्हें कोतवाली ले जाएं. वहां पर वह चोर की शिनाख्त कर देंगे.

जिसके बाद पूरा गांव देवडोली के साथ कोतवाली पहुंचा. वहां पर सेम नागराजा की देवडोली ने हिरासत में लिए दो लोगों को चोरी का आरोपी बताया. कहा यह पांच लोग थे, लेकिन गांव में दो लोग ही आए थे. इससे पूर्व देवडोली के बताए स्थान के अनुसार गांव से करीब तीन किमी की दूरी पर चोरी हुआ दानपात्र और देवता की मूर्ति को ग्रामीणों ने बरामद की. ग्रामीणों के अनुसार देव डोली ने पुलिस की हिरासत में लिए गए लोगों से आर्थिक दंड देने को कहा है.

कोतवाल भावना कैंथोला ने कहा ग्रामीणों की शिकायत पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. मामले में अभी तक किसी प्रकार की लिखित तहरीर नहीं दी गई है.

