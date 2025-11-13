ETV Bharat / state

गंगोलीहाट में पेयजल समस्या, 49 राजस्व गांवों के 25 हजार लोग प्रभावित, MLA-डीएम के आदेश भी बेअसर

47 लाख 50 हजार की लागत से बन रही योजना का कार्य 2022 में शुरू हुआ था. निर्माण पूरा करने की अवधि दिसंबर 2024 थी

GANGOLIHAT DRINKING WATER PROBLEM
गंगोलीहाट में पेयजल समस्या (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 12:13 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यह तब हो रहा है जब अभी गर्मी आने में पांच महीने का समय है. गंगोलीहाट तहसील के राजस्व ग्राम चमलेख पेयजल से वंचित है. इस गांव में अभी तक न ही पेयजल टैंक बनाए गए हैं और न ही पाइपलाइन बिछाई गई है.

गंगोलीहाट क्षेत्र में पेयजल समस्या: पेयजल सुविधा नहीं होने के कारण क्षेत्र के 90 परिवारों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण अभी भी गाड़-गदेरों के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं. अनदेखी पर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है. बेलपट्टी क्षेत्र के 49 राजस्व गांवों की करीब 25 हजार की आबादी के लिए बेलप‌ट्टी पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य चल रहा है. करीब 47 लाख 50 हजार की लागत से बन रही इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू किया गया था. निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि दिसंबर 2024 थी.

पेयजल पंपिंग योजना नहीं हुई पूरी: तय समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर इसे एक साल आगे बढ़ाकर दिसंबर 2025 किया गया है, लेकिन अभी तक यह योजना पूरी नहीं बन सकी है. बेलपट्टी के गांव व उसके दर्जनों तोकों में अभी तक इस योजना से कोई भी कार्य नहीं किया गया है. यह क्षेत्र पहाड़ी पर बसा है और सूखाग्रस्त है. क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल संकट जूझ रहे हैं. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि बेलप‌ट्टी पेयजल योजना बनने के बाद उन्हें पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ग्रामीणों में नाराजगी: स्थानीय ग्रामीण दान सिंह ने बताया कि-

बेलपट्टी पेयजल योजना से राजस्व ग्राम चमलेख व इसके तोक मालटाना, कोलिया, तल्ली कोलिया, भिलाइ, सिमोली, गौताड़, गाड़ आदि को वंचित रखा गया है. जबकि यह क्षेत्र 25 वर्ग किमी में फैला हुआ है. यहां सैकड़ों परिवार रहते हैं. इसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है. इस संबंध में पिछले वर्ष जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और स्थानीय विधायक फकीर राम टम्टा से शिकायत की गई थी.
-दान सिंह, ग्रामीण-

लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी: दान सिंह ने बताया कि इस पर उन्होंने 15 फरवरी 2025 तक कार्य पूरा करने का भरोसा दिलाया था. लेकिन अभी तक यहां कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है. वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के सम्मुख भी यह मामला रखा जा चुका है. बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस कारण ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. जल जीवन मिशन के तहत भी इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया है. इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है. मोहन सिंह ने कहा कि यदि क्षेत्रवासियों को योजना से लाभान्वित नहीं किया गया, तो क्षेत्र की समस्त जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी.

पेयजल निगम के अवर अभियंता ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर क्या काम किया है-

बेलपट्टी पंपिग योजना में चमलेख गांव व उसके तोक भी शामिल हैं. इस क्षेत्र में टैंक निर्माण व पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है. बजट स्वीकृत होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
-रवि सामंत, अवर अभियंता पेयजल निगम-

उडियारी के ग्रामीणों पर मुकदमा हुआ था दर्ज: गंगोलीहाट विधानसभा के बेरीनाग विकास खंड उडियारी गांव के ग्रामीणों पर तीन वर्ष पूर्व पानी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन चक्का जाम करने पर 60 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. भले ही बाद में ग्रामीणों के द्वारा उग्र आन्दोलन किये जाने के बाद मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन उडियारी गांव में आज भी पानी की किल्लत बनी हुई है.

जल जीवन मिशन के तहत गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुका हूं. जल जीवन मिशन में कार्य नियमों के तहत नहीं किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
-फकीर राम टम्टा विधायक-

HAR GHAR NAL YOJANA
PITHORAGARH WATER CRISIS
गंगोलीहाट पेयजल समस्या
हर घर नल योजना पिथौरागढ़
GANGOLIHAT DRINKING WATER PROBLEM

