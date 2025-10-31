ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां दिनदहाड़े गांव में घुसा भालू, लोगों की अटकी सांसें

उत्तराखंड में भालुओं का आतंक जारी, आबादी वाले इलाकों में नजर आ रहे भालू, पिथौरागढ़ के चामी गांव में घुसा भालू,वन विभाग ने किया ट्रेंकुलाइज

Bear Entered in Chami Village
चामी गांव में घुसा भालू (फोटो सोर्स- Villagers)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 7:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: चामी गांव में उस वक्त लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, जब अचानक से थलकेदार के जंगल से निकलकर एक भालू चामी के आबादी क्षेत्र में जा पहुंचा. सुबह सवेरे आबादी क्षेत्र में भालू को देखकर ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जहां करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया. जिसके बाद ग्रामीणों की चैन की सांस ली. फिलहाल, भालू को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है.

चामी गांव में घुसा भालू: मामला पिथौरागढ़ रेंज में चामी गांव का है. जहां 30 अक्टूबर की सुबह एक भालू आबादी क्षेत्र के पास देखा गया. आबादी के बीच घूमते भालू को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन प्रभाग की क्यूआरटी मौके पर पहुंची.

Bear Entered in Chami Village
भालू के घुसने पर दहशत में ग्रामीण (फोटो सोर्स- Villagers)

पिथौरागढ़ जिसके बाद प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह के निर्देश पर भालू को रेस्क्यू करने की रणनीति बनाई गई. डीएफओ ने बताया कि करीब आधे घंटे तक चले अभियान के दौरान भालू को पिंजरे में कैद कर लिया गया. रेस्क्यू किए गए भालू को पिथौरागढ़ रेंज स्थित गेस्टहाउस परिसर में रखा गया है.

देरुखा गांव में भालू ग्रामीण पर कर चुका हमला: बीती 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड के देरुखा गांव में दिनदहाड़े भालू ने एक अधेड़ पर हमला कर दिया था. घटना में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया. देरुखा गांव निवासी 51 वर्षीय पुष्कर राम सुबह 11 बजे घर से विकासखंड मुख्यालय के लिए निकले थे.

कुछ ही दूरी पर भालू ने उन पर हमला कर दिया. भालू ने अपने पंजों से उन पर कई वार किए, जिससे उनके सिर, चेहरे और हाथ-पैरों पर गहरे घाव हो गए. पुष्कर ने हौसला दिखाते हुए भालू के साथ संघर्ष किया. करीब तीन मिनट तक चले संघर्ष के बाद पुष्कर की जीत हुई और भालू जंगल की तरफ भाग गया.

Bear Entered in Chami Village
भालू को ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी करते वन विभाग के कर्मचारी (फोटो सोर्स- Villagers)

लहूलुहान घायल पुष्कर ने भालू के हमले की घटना की सूचना परिजनों को दी. मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी लाए. सीएचसी के डॉ. नलिनी और डॉ. शशांक मिश्रा ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया.

वहीं, डॉक्टरों ने बताया कि भालू के हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ था. घटना से डरे-सहमे स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के साथ ही घायल को मुआवजा देने की मांग की.

भालू से बचने के लिए उपाय-

  1. जंगल, चरागाह या पहाड़ी इलाकों में अकेले चलने से बचें. विशेष रूप से सुबह-शाम का समय ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है.
  2. बकरियां या गाय चराते समय आवाज करें. यदि भालू दिखे या महसूस हो कि वो आसपास है. ऐसी स्थिति में तालियां या जोर-जोर से आवाज करें. ताकि, भालू को पता चल सके कि इंसान आसपास है.
  3. भालू का सामना करते समय पीछे हटना, भागना जल्दी में करना खतरनाक हो सकता है. शांत भाव से पीछे हटें, भालू को घेरा महसूस न हो.
  4. स्थानीय वन कार्यालय, पुलिस या गांव के लोगों से यह जानकारी जरूर लें कि उस इलाके में हाल में हमले हुए हैं या नहीं.
  5. यदि हमले का शिकार हो जाएं तो तत्काल मेडिकल सहायता लें. प्राथमिक उपचार लें और वन विभाग को सूचना दें. ताकि, आगे के बचाव-प्रबंधन हो सके.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

चामी गांव में घुसा भालू
BEAR ENTERED IN CHAMI VILLAGE
पिथौरागढ़ में भालू का हमला
BEAR ATTACK CASE IN PITHORAGARH
PITHORAGARH CHAMI VILLAGE BEAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.