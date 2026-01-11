ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस गांव में पारिवारिक कलह से परेशान थीं महिलाएं, शराब पीने और परोसने पर लगा दिया बैन

रुद्रप्रयाग के दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूडी दशज्यूला में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, शादी–विवाह में भी नहीं परोसी जाएगी मदिरा, पारिवारिक कलह से महिलाएं थीं परेशान

Liquor ban in Rudraprayag
क्यूडी दशज्यूला की महिलाएं (फोटो सोर्स- Villagers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 11, 2026 at 3:07 PM IST

रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि विकासखंड की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूडी दशज्यूला को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ग्रामीणों ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. ग्राम पंचायत की सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब गांव में किसी भी प्रकार की शराब का सेवन, बिक्री एवं शादी–विवाह समेत सभी सामाजिक आयोजनों में मदिरा परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना: इस बैठक में ये भी तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस निर्णय का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 21 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. साथ ही सामाजिक बहिष्कार जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी. पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि इस फैसले से गांव में शांति, सामाजिक समरसता और पारिवारिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी.

Liquor ban in Rudraprayag
शराब बंदी का फैसला लेतीं महिलाएं (फोटो सोर्स- Villagers)

"शराब के कारण गांव में कई बार पारिवारिक कलह और विवाद की स्थिति बनती थी. यह निर्णय महिलाओं और बच्चों के हित में लिया गया है. हमें विश्वास है कि इससे गांव का माहौल बेहतर होगा."- चंदा देवी, ग्राम प्रधान, क्यूडी दशज्यूला

शराबंदी फैसले का ग्रामीणों ने किया स्वागत: ग्राम पंचायत के इस फैसले का ग्रामीणों ने खुले दिल से स्वागत किया है. उनका कहना है कि इससे उन युवाओं की जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, जो शराब की लत में डूब चुके थे. अब वो अपना ध्यान शिक्षा और रोजगार आदि पर लगाएंगे.

"शराबबंदी से युवाओं को सही दिशा मिलेगी और वे नशे से दूर रहकर शिक्षा व रोजगार की ओर ध्यान देंगे. गांव को नशा मुक्त बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है."- पूनम देवी, ग्रामीण

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दिया अपना समर्थन: सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण रावत ने भी ग्रामीणों के इस फैसले का समर्थन किया है. उनका कहना है कि जो लोग शराब या अन्य नशे का सेवन अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे, वो शराब नहीं मिलने पर सही राह अपनाएंगे. इससे सीधे घरेलू हिंसा से लेकर आपसी झगड़ों में कमी आएगी.

Liquor ban in Rudraprayag
ग्राम पंचायत क्यूडी दशज्यूला को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पहल (फोटो सोर्स- Villagers)

"हम ग्रामीणों के निर्णय का समर्थन करता हैं. शराबबंदी से घरेलू हिंसा और आपसी झगड़ों में कमी आएगी."- प्रवीण रावत, सामाजिक कार्यकर्ता

नशा मुक्त गांव बनाने में सहयोग की अपील: वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने सभी ग्रामीणों से नियमों का पालन करने कर क्यूडी दशज्यूला को पूर्ण रूप से नशा मुक्त गांव बनाने में सहयोग की अपील की है. उनका कहना है कि यह फैसला तभी सफल हो पाएगा, जब सभी का सहयोग मिलेगा. वहीं, क्यूडी दशज्यूला के ग्रामीणों की ओर से लिए गए इस फैसले को लोग काफी सराहा रहे हैं.

"यह फैसला गांव की महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है. इसमें सभी को सहयोग करना होगा. "- कमला देवी, अध्यक्ष, महिला मंगल दल

संपादक की पसंद

