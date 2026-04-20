पीलीभीत में वनकर्मियों से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में शुरू की भूख हड़ताल, बोले- हमें न्याय चाहिए
ग्रामीणों ने वन दरोगा और टीम पर मारपीट करने, महिलाओं के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:39 PM IST
पीलीभीत : थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम मरौरी के ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बच्चों और ग्रामीणों के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट और लूटपाट के मामले में कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा है. ग्रामीणों ने बताया, घटना 3 मार्च 2026 की है. गांव के 10-12 साल के बच्चे होलिका दहन के लिए जंगल के बाहर सूखी लकड़ियां चुन रहे थे. तभी वन दरोगा सुमित कुमार और फॉरेस्ट गार्ड सचिन ने अपने साथियों के साथ बच्चों को पकड़ लिया.
ग्रामीणों और महिलाओं ने बीच-बचाव किया, तो उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई और महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए. पीड़ित ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि वन रक्षक ने उनका मोबाइल और तीन हजार रुपये भी छीन लिए.
सोमवार को धरने पर बैठे ग्रामीण ओमप्रकाश ने बताया कि वे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की है. उन्होंने कहा, हम अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं. हमें सिर्फ न्याय चाहिए.
ओमप्रकाश ने कहा, मैं पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर हूं, लेकिन प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा. हमें समझौता करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह मौके पर पहुंचीं. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराने का प्रयास किया. वहीं दूसरी ओर, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद के भी धरने में शामिल होने की चर्चाओं ने प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए.
सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) की तैनाती की गई. पुलिस टीम पूरे समय अलर्ट मोड पर रही, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द दोषी वनकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.
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