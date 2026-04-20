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पीलीभीत में वनकर्मियों से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में शुरू की भूख हड़ताल, बोले- हमें न्याय चाहिए

पीलीभीत : थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम मरौरी के ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बच्चों और ग्रामीणों के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट और लूटपाट के मामले में कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा है. ग्रामीणों ने बताया, घटना 3 मार्च 2026 की है. गांव के 10-12 साल के बच्चे होलिका दहन के लिए जंगल के बाहर सूखी लकड़ियां चुन रहे थे. तभी वन दरोगा सुमित कुमार और फॉरेस्ट गार्ड सचिन ने अपने साथियों के साथ बच्चों को पकड़ लिया.

ग्रामीणों और महिलाओं ने बीच-बचाव किया, तो उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई और महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए. पीड़ित ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि वन रक्षक ने उनका मोबाइल और तीन हजार रुपये भी छीन लिए.

सोमवार को धरने पर बैठे ग्रामीण ओमप्रकाश ने बताया कि वे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की है. उन्होंने कहा, हम अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं. हमें सिर्फ न्याय चाहिए.