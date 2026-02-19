ETV Bharat / state

लातेहार के वन क्षेत्र में शीशल प्लांट लगाने से जंगल हुआ वीरान, ग्रामीणों में भारी नाराजगी

लातेहार: जंगलों को सुरक्षित और हरा भरा रखना वन विभाग का प्राथमिक कार्य है. लेकिन लातेहार में वन विभाग की तकनीकी लापरवाही के कारण माको गांव के बगल में स्थित जंगल का एक बड़ा हिस्सा वीरान हो गया. वन विभाग के द्वारा यहां शीशल के पौधे लगा दिए गए. जबकि शीशल प्लांट को बंजर जमीन में लगाया जाता है.

शीशल प्लांट से ग्रामीणों में क्यों है नाराजगी

दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय से सटे माको जंगल में वन विभाग की शीशल यूनिट के द्वारा हरे भरे और सुरक्षित वन क्षेत्र में शीशल के पौधे लगा दिए गए. शीशल के पौधे पूरी तरह झाड़ीनुमा पौधे होते हैं. जिसका ग्रामीणों के दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है. ऐसे पौधे लगाए जाने से ग्रामीणों को जंगल से किसी प्रकार का कोई लाभ या सुविधा नहीं मिल पाएगा. इसी मामले को लेकर ग्रामीणों में विभाग के प्रति नाराजगी है.

जानकारी देते ग्रामीण और वन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहां फलदार अथवा दूसरे पेड़ लगाए जाते तो इसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिलता. लाभ मिलने से ग्रामीण जंगल को बचाने के प्रति दिलचस्पी भी दिखाते. लेकिन झाड़ीनुमा पौधा लगाए जाने के कारण अब ग्रामीणों को ऐसे जंगल से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा.

स्थानीय ग्रामीण कुलदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, मोहन सिंह आदि लोगों का कहना है कि शीशल के पौधे लगाए जाने के दौरान ग्रामीणों के द्वारा विरोध भी जताया गया था. लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी. ग्रामीणों ने कहा कि यदि यहां फलदार वृक्ष लगा दिए जाते तो जंगल की खूबसूरती भी बढ़ती और ग्रामीणों को इसका लाभ भी मिलता.