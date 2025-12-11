ETV Bharat / state

पश्चिम सिंहभूम में कचरा प्लांट स्थापित को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, विद्यालय निर्माण की मांग पर उठे सवाल

पश्चिम सिंहभूम जिले में कचरा प्लांट स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. इसके लिए ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है.

नाराजगी जाहिर करते ग्रामीण (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 2:48 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कुंदुबेड़ा गांव में कचरा प्रबंधन प्लांट स्थापित करने को लेकर भेजे गए प्रशासनिक नोटिस के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है. ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से गांव में विद्यालय निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों के उलट उन्हें कचरा प्लांट लगाने से संबंधित नोटिस भेजना समझ से परे है.

कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों में क्यों है नाराजगी

ग्रामीण सुनील पूर्ति ने बताया कि गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की सख्त जरूरत है. इस संबंध में कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया था. इसके बावजूद जिले के अपर उपायुक्त के माध्यम से सीओ कार्यालय ने गांव को एक नोटिस भेजा है, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए करीब 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इस नोटिस ने ग्रामीणों के बीच चिंता और असंतोष बढ़ा दिया है.

ग्रामीणों से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

गुरुवार को गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जुटान हुआ, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने एकजुट होकर कचरा प्लांट लगाए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाए और कहा कि वे गांव में किसी भी कीमत पर कचरा प्लांट नहीं लगने देंगे. ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांव में प्रदूषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा.

ग्रामीणों ने दी आंदोलन करने की धमकी

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी वास्तविक जरूरतों की अनदेखी कर रहा है. उन्होंने कहा कि गांव में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. ऐसे में कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करना समस्या को और बढ़ाएगा. ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पहले गांव की जरूरतें पूरी की जाए, उसके बाद ही किसी अन्य योजना पर विचार किया जाना चाहिए.

फिलहाल ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन उनकी बात सुनेगा और उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार का फैसला लागू नहीं करेगा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ी तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे.

