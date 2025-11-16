ETV Bharat / state

दलिया की तरह गोविंदपुरा की स्थिति, ग्रामीण पत्थर माइंस से हैं परेशान

गिरिडीह: अभी पांच दिनों पूर्व जमुआ अंचल के दलिया में पत्थर खदान के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया. इस घटना के बाद लोकल प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठा. अब दलिया की तरह जमुआ अंचल के गोविंदपुरा पत्थर खदान को लेकर विवाद सामने आ रहा है. यहां संचालित खदान के खिलाफ स्थानीय लोग हैं. लोग कह रहे हैं कि खदान के संचालन में सुरक्षा का विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा है. लोग खदान नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं.

माइंस के बॉर्डर पर बाड़ा नहीं, असमय होती है ब्लास्टिंग!

ग्रामीणों का आरोप हैं कि यहां लीज पर माइंस चल रहा है लेकिन लीज एरिया में बाड़ा नहीं लगाया गया है. इसके कारण मवेशी पर खतरा मंडराता रहता है. जबकि ब्लास्टिंग का समय भी निर्धारित नहीं है. ऐसे में डर लगा रहता है. ग्रामीण कहते हैं कि जब ब्लास्टिंग होती है, पत्थर का टुकड़ा उनके घर तक आ पहुंचता है.

लोगों का यह भी कहना है कि माइंस के कारण गांव का जलस्तर भी नीचे चला गया है. वहीं, सड़कों का भी हाल बुरा हो गया है. विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए. ग्रामीण कहते हैं यदि माइंस को नहीं हटाया जा सकता तो उन्हें ही हटा दिया जाए. यहां बता दें कि इस गांव के लोगों ने पूर्व में भी शिकायत की थी. ग्रामीण जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं.

