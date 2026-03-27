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एसईसीएल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, जबरन जमीन अधिग्रहण और मकान तोड़ने का आरोप, समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर विरोध जताया.

ग्रामीणों ने एसईसीएल पर जबरन भूमि अधिग्रहण करने और मकान तोड़े जाने का आरोप लगाया. इसी के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे, जिससे कोयला परिवहन भी कई घंटों तक प्रभावित रहा.

सूरजपुर : प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर ओपन माइंस के सामने ग्रामीणों का आंदोलन करीब 8 से 10 घंटे बाद स्थगित कर दिया गया है. ग्रामीणों कोल माइंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे,जिसे प्रशासन और एसईसीएल के अफसरों ने मौके पर जाकर समझा और ग्रामीणों को समझाइश दी. इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है.

जगन्नाथपुर में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मंजू मिंज के मकान तोड़े जाने के खिलाफ एसईसीएल के खिलाफ हम सभी आए हैं.हमारे आंदोलन को जिला कांग्रेस का समर्थन मिला है.हमने एसईसीएल को कहा है कि जब तक जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रबंधन गांव वालों की मांगों को पूरा नहीं करते हम आंदोलन को जारी रखेंगे- भानु प्रताप सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष

प्रशासन की समझाइश के बाद बना सहमति का रास्ता

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, पुलिस बल, एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद थे. काफी समझाइश के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया. ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई कि कलेक्टर और एसईसीएल के जीएम के साथ एक संयुक्त समिति बनाई जाए. समिति में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए.बैठक और सहमति के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. ग्रामीणों ने बातचीत और समिति गठन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

हमारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजु मिंज के मकान को तोड़ दिया गया.जिसके खिलाफ ग्रामीण एकजुट होकर एसईसीएल की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे.जिला कांग्रेस ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया है और उनकी मांगों को पूरी करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है- शशि सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष का मकान टूटने पर बढ़ा विरोध

गौरतलब है कि विवाद उस समय बढ़ गया जब एसईसीएल ने अधिग्रहित क्षेत्र में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजु मिंज का मकान तोड़ा . इसके बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई और उन्होंने जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया. कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा.

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