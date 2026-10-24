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फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड पर संग्राम, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, टेंट पर चला जेसीबी

फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड पर संग्राम ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में गुड़गांव-पाली रोड पर नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. भाकरी गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से डंपिंग यार्ड के पास टेंट लगाकर धरने पर बैठे थे. शनिवार को पुलिस ने धरना स्थल पर लगे टेंट हटा दिए. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड बनने से आसपास के गांवों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को गंदगी, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इस परियोजना पर दोबारा विचार करने की मांग की है.

डंपिंग यार्ड का ग्रामीण कर रहे विरोध : गुड़गांव-पाली रोड पर प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को लेकर भाकरी गांव के लोगों का विरोध लगातार जारी है. ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों के बावजूद यहां कूड़ा डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड के पास टेंट लगाकर धरना शुरू किया था. शनिवार को पुलिस मौके पर पहुंची और धरना स्थल पर लगे टेंट उखाड़ दिए. इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों-पुलिस के बीच झड़प हुई. इस दौरान कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है.