फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड पर संग्राम, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, टेंट पर चला जेसीबी
हरियाणा के फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई है.
Published : October 24, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:27 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में गुड़गांव-पाली रोड पर नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. भाकरी गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से डंपिंग यार्ड के पास टेंट लगाकर धरने पर बैठे थे. शनिवार को पुलिस ने धरना स्थल पर लगे टेंट हटा दिए. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड बनने से आसपास के गांवों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को गंदगी, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इस परियोजना पर दोबारा विचार करने की मांग की है.
डंपिंग यार्ड का ग्रामीण कर रहे विरोध : गुड़गांव-पाली रोड पर प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को लेकर भाकरी गांव के लोगों का विरोध लगातार जारी है. ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों के बावजूद यहां कूड़ा डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड के पास टेंट लगाकर धरना शुरू किया था. शनिवार को पुलिस मौके पर पहुंची और धरना स्थल पर लगे टेंट उखाड़ दिए. इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों-पुलिस के बीच झड़प हुई. इस दौरान कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है.
स्वास्थ्य और वातावरण पर पड़ सकता है असर : ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड बनने से आसपास के गांवों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनका दावा है कि यहां कूड़ा जमा होने से दुर्गंध और गंदगी फैलने का खतरा है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य और आसपास के वातावरण पर पड़ सकता है. ग्रामीणों का आरोप है कि कूड़े से भरे डंपर भी यहां पहुंच रहे हैं. जब वे इसका विरोध करते हैं, तो पुलिस को बुलाकर उन्हें धरना स्थल से हटाने का प्रयास किया जाता है. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे इस स्थान पर डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध जारी रखेंगे.
टेंट हटाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी : धरना स्थल से टेंट हटाए जाने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है. उनका कहना है कि प्रशासन को बल प्रयोग करने के बजाय उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए. फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. अब देखना होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाते हैं और डंपिंग यार्ड को लेकर जारी विवाद का समाधान कैसे निकलता है.
ये भी पढ़ें : हांसी में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, किसानों के प्रयास से हजार एकड़ गेहूं की खड़ी फसल बची