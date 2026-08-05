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"रोहित धनखड़ को न्याय दो", रोहतक में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ किया प्रदर्शन, पुलिस बोली-15 दिन में होगा एक्शन

हरियाणा के रोहतक में बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में परिजनों ने न्याय के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध-प्रदर्शन किया है.

Villagers along with family staged protest demanding justice in the murder case of Rohtak bodybuilder Rohit Dhankhar
"रोहित धनखड़ को न्याय दो" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 7:29 PM IST

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रोहतक : हरियाणा के रोहतक के जिला हुमायूंपुर के बॉडी बिल्डर खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों और ग्रामीणों ने आज रोहतक के मानसरोवर पार्क से चलकर एसपी कार्यालय तक प्रदर्शन किया. कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है. पुलिस के अनुसार छह आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी आरोपी विदेश में बैठे हैं जिनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. पुलिस का पूरा प्रयास है कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें. रोहित के परिजनों ने कहा है कि 15 दिन में अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे.

रोहित धनखड़ की हुई थी हत्या : 28 नवंबर 2025 को रोहित धनखड़ अपने साथी के साथ जिला भिवानी के एक गांव में शादी समारोह में गया था, जहां बारातियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी. परिजनों के अनुसार वहां आए बारात के 22 लोगों ने रास्ते में रोहित धनखड़ और उसके दोस्त को घेर कर मारपीट की थी. इसके बाद रोहित धनखड़ की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रोहित धनखड़ अपनी विधवा मां का इकलौता बेटा था. घटना के बाद रोहित के परिजनों ने भिवानी पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर मामला रोहतक तब्दील करवा लिया था, जहां रोहतक पुलिस ने 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और बाकी बचे आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए परिजन लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. परिजनों के अनुसार आज पुलिस कप्तान ने रोहतक में उन्हें 15 दिन का समय दिया है. अगर 15 दिन में पुलिस बाकी बचे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे. परिजन ने गिरफ्तारी में ढील को लेकर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोहतक में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

6 लोगों को गिरफ्तार किया गया : रोहतक पुलिस कप्तान गौरव राजपुरोहित ने पत्रकारों को बताया है कि पुलिस इस मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. बाकी आरोपियों में कुछ आरोपी विदेश में बैठे हैं जिनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का पूरा प्रयास है कि पीड़ितों को न्याय मिले.

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Last Updated : August 5, 2026 at 7:29 PM IST

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