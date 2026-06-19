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छत के बदले रिश्वत! देवघर में अबुवा और पीएम आवास योजना पर उठे बड़े सवाल

देवघर में बंदाजोरी पंचायत के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा द्वारा सरकारी आवास के बदले पैसे देने के बाद भी घर नहीं बना है.

JHARKHAND GOVT HOUSING SCHEME
सरकारी आवास की आस लिए ग्रामीण (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 10:06 AM IST

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देवघर: झारखंड सरकार की अबुवा आवास योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. लेकिन देवघर जिले के सारवां प्रखंड स्थित बंदाजोरी पंचायत से सामने आई शिकायतों ने इन योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया है. आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद कई जरूरतमंद परिवार आज भी कच्चे और जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं.

रिश्वत के बाद भी योजना का लाभ नहीं: ग्रामीण

बांदाजोड़ी गांव निवासी मुकेश राय ने बताया कि शुरुआत में उनका नाम आवास योजना की सूची में शामिल किया गया था. इसके बाद स्थानीय मुखिया और ग्रामसभा से जुड़े लोगों की ओर से उनसे पैसे की मांग की गई. उनका आरोप है कि उन्होंने लगभग पांच हजार रुपए दिए. लेकिन आज तक उनका घर नहीं बन पाया.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

वहीं, तिलरिया गांव निवासी पप्पू कुमार राय ने आरोप लगाया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुवा आवास योजना दोनों में शामिल था. उनसे 20 हजार रुपए की मांग की गई. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह केवल 10 हजार रुपए ही दे सके. इसके बावजूद उन्हें आज तक योजना का लाभ नहीं मिला. ग्रामीण दरूपति देवी ने बताया कि उनका परिवार आज भी झोपड़ीनुमा घर में रहने को मजबूर है. उन्होंने आरोप लगाया कि आवास दिलाने के नाम पर उनसे भी पैसे लिए गए. लेकिन बदले में केवल आश्वासन ही मिला.

अधिकारी गांव में आकर स्वयं करे जांच: ग्रामीण

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर जांच करें. यदि उनके पास पहले से पक्का घर है तो उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाए. लेकिन यदि वे पात्र हैं तो उन्हें तत्काल लाभ दिया जाए. ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई सक्षम लोगों को दो-दो आवास की स्वीकृति मिल गई है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद अब भी इंतजार कर रहे हैं.

आरोपों को मुखिया प्रतिनिधि को किया खारिज

आक्रोशित ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर मनमानी और कथित उगाही पर रोक नहीं लगी तो गरीबों के हिस्से का आवास भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा. हालांकि इन आरोपों को लेकर जब बंदाजोड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंभू हाजरा से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह विस्तृत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उचित समय पर साक्ष्यों के साथ अपनी बात सार्वजनिक करेंगे.

डीडीसी ने सभी बीडीओ को निरीक्षण का दिया आदेश

इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम उप विकास आयुक्त (डीडीसी) पीयूष सिंह से बात की. इस पर डीडीसी ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है. यदि किसी भी प्रकार की शिकायत और उसके समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. डीडीसी ने बताया कि जिले के सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित निरीक्षण करें और ग्रामसभा के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें. अगर किसी लाभुक का नाम सूची से हटाया जाता है तो इसकी जानकारी भी सार्वजनिक रूप से साझा की जाए.

आंकड़ों में पिछड़ता लक्ष्य

आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2023-24 में अबुवा आवास योजना के तहत 9847 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसमें अब तक 7073 लोगों को ही आवास आवंटित हो पाया है. वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 हजार 389 लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें अब तक केवल 5095 घरों का निर्माण पूरा हो सका है, जबकि 16 हजार 234 लाभुकों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है और शेष कार्य प्रक्रियाधीन है.

वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016 से 2022 तक 79 हजार 292 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें 78 हजार 141 लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया गया. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19 हजार 705 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन अब तक मात्र 4915 घरों का निर्माण पूरा हो पाया है. बाकी लाभुकों का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है.

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