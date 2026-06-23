खूंटी में मेला लगाने के नाम पर वसूली! थाना प्रभारी ने आरोपों को बताया साजिश, एसपी ने दिए जांच के निर्देश
खूंटी में मेला आयोजन के नाम पर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर वसूली का आरोप लगाया है.
Published : June 23, 2026 at 7:26 PM IST
रांची/खूंटी: जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. ग्रामीणों और कथित पीड़ितों ने एसपी ऋषभ गर्ग को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि मेला आयोजन की अनुमति के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली गई है. वही थाना प्रभारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है.
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
ग्रामीणों की शिकायत के मुताबिक, लांदुप गांव निवासी चामु लोहरा ने आरोप लगाया है कि 12 जून को गांव में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों के दौरान थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गए. चामु लोहरा का दावा है कि थाने में उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई और 2 लाख रुपये की मांग की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में एक लाख रुपये में मामला तय हुआ, जिसकी रकम दो किस्तों में अदा की गई.
मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
लांदुप के मुखिया मंगा पहान ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यदि आरोप सही हैं तो ये पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला मामला है. उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है.
मेले की आड़ में होता है जुए का खेल: थाना प्रभारी
हालांकि, मारंगहादा थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि चामु लोहरा को गंभीर शिकायतों के आधार पर थाना लाया गया था, उनके अनुसार, क्षेत्र में छऊ महोत्सव और मेले की आड़ में 'हब्बा-डब्बा' जैसे जुआ खेल संचालित किए जाते हैं, जिससे युवाओं में जुए की लत बढ़ रही है, पुलिस ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रही थी.
थाना प्रभारी ने दावा किया कि अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई से नाराज कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी.
डीएसपी कर रहे हैं मामले की जांच
इधर, खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच जांच के दायरे में है. क्षेत्र के लोग अब डीएसपी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सके.
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