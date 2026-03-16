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धनबाद में तालाब की बाउंड्री को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध, सीओ ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

धनबाद: एक ओर जिले में तालाबों के संरक्षण को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है. जहां खुद उपायुक्त हाथों में फावड़ा लेकर तालाबों की साफ-सफाई कर लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं. दूसरी ओर जिले के दूर-दराज इलाकों में कुछ लोगों की जलाशयों की जमीन पर नजर टिकी है. कई जगहों पर तालाब के आसपास पहले बाउंड्री करवाकर धीरे-धीरे जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है. जिससे भविष्य में समतलीकरण कर उस जमीन की खरीद-फरोख्त की जा सके.

तालाब किनारे बाउंड्री का ग्रामीणों ने किया विरोध

ऐसा ही एक मामला गोविंदपुर प्रखंड के कर्माटांड़ गांव में सामने आया है. यहां गांव के सार्वजनिक तालाब को घेरने की कोशिश किए जाने की सूचना पर ग्रामीण एकजुट हो गए और इसका विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब गांव की सार्वजनिक संपत्ति है और वर्षों से गांव के लोग तथा उनके मवेशी इसी जलाशय पर निर्भर हैं. ग्रामीणों ने बताया कि मृत्यु के बाद दोनों समुदाय के लोग इसी तालाब में अंतिम संस्कार के लिए विधि-विधान से जुड़े कर्मकांड करते हैं.



मामले को लेकर जानकारी देते ग्रामीण, सीओ और डीसी (ईटीवी भारत)

जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई: सीओ

इस मामले को लेकर गोविंदपुर के अंचलाधिकारी उपेंद्र दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा तालाब पर अपना मालिकाना हक बताया जा रहा है. उसका कहना है कि वह सिर्फ तालाब के चारों ओर बाउंड्री करवा रहा है और इससे किसी के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी. सीओ ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच के लिए कर्मचारी और अमीन को भेजा गया है, जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.