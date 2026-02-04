ETV Bharat / state

टिहरी डैम प्रभावितों ने की THDC से पुनर्वास कार्य हटाने की मांग, सीडीओ को सौंपा ज्ञापन

प्रभावित ग्रामीणों ने मांग नहीं माने जाने पर डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने की दी चेतावनी

TEHRI DAM AFFECTED VILLAGERS
THDC से पुनर्वास कार्य हटाने की मांग (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 1:20 PM IST

टिहरी गढ़वाल: टिहरी झील के आसपास रहने वाले प्रभावित और विस्थापित गांवों के जनप्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी से हटाने की मांग को लेकर पुनर्वास निदेशक/डीएम टिहरी को ज्ञापन दिया. ग्रामीणों ने कहा कि पुनर्वास का कार्य जल्दी टीएचडीसी से नहीं हटाया गया, तो टिहरी डैम की झील के आसपास रहने वाले प्रभावित परिवार डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे.

THDC से पुनर्वास कार्य हटाने की मांग: टिहरी झील के आसपास सभी प्रभावित एवं विस्थापित जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीणों ने कहा कि पुनर्वास का कार्य पूर्व की भांति सिंचाई विभाग को दिया जाए और टीएचडीसी से पुनर्वास का कार्य जल्दी हटाया जाए. अगर जल्दी ही पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी से नहीं हटाया गया, तो आगामी दिनों में टिहरी झील के आसपास रहने वाले प्रभावित एवं विस्थापित परिवार अपने बच्चों और पशुओं के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी.

विस्थापित गांवों के जनप्रतिनिधि मंडल ने ये आदेश पत्र दिखाए (Photo courtesy-Delegation of displaced villages)

विस्थापितों ने बताया ये कारण: जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीणों ने कहा कि जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो फिर पुनर्वास का कार्य सिंचाई विभाग से टीएचडीसी को कैसे दिया गया जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है. मुख्य सचिव ने 26 दिसम्बर 2024 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा था कि पुनर्वास का कार्य पूर्व की भांति सिंचाई विभाग के पास ही यथावत रहेगा. इसके वावजूद भी मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना करते हुए पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी को सौंपा गया. जबकि हनुमंत राव कमेटी, भारत सरकार की गाइडलाइन, एवं पुनर्वास नीति में स्पष्ट आदेश है कि पुनर्वास का कार्य राज्य सरकार का दायित्व है. टीएचडीसी फंड की व्यवस्था करेगी. जबकि टीएचडीसी एक कंस्ट्रक्शन एवं बेनिफिशियरी कंपनी है, जिसका सभी विस्थापित परिवारों के द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है.

विस्थापित गांवों के जनप्रतिनिधि मंडल ने ये आदेश पत्र दिखाए (Photo courtesy-Delegation of displaced villages)

सीडीओ को सौंपा ज्ञापन: ग्रामीणों ने पुनर्वास निदेशक व डीएम टिहरी से मांग की है कि वह तत्काल ग्रामीणों की मांग के अनुसार टीएचडीसी से पुनर्वास का कार्य हटाने के लिये शासन को पत्र भेजें. वहीं ज्ञापन लेने के बाद सीडीओ ने कहा कि-

डीएम और पुनर्वास निदेशक से इस मामले में बात करके चर्चा की जाएगी. उसके बाद शासन को पत्र लिखकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी.
-वरुणा अग्रवाल, सीडीओ-

