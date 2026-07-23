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अंगूठा लगवाकर नहीं दिया राशन, ग्रामीणों का राशन दुकान संचालक पर आरोप, खाद्य निरीक्षक ने दिया कार्रवाई का भरोसा

ग्रामीणों का राशन दुकान संचालक पर आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )