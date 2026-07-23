अंगूठा लगवाकर नहीं दिया राशन, ग्रामीणों का राशन दुकान संचालक पर आरोप, खाद्य निरीक्षक ने दिया कार्रवाई का भरोसा
बलरामपुर के रामचंद्र विकासखंड में चीनिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने का गंभीर आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:31 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम चीनिया में ग्रामीणों ने 2 माह का राशन नहीं देने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान में 3 माह का अंगूठा लगवाया गया. गुरुवार दोपहर बड़ी संख्या ग्राम पंचायत चीनिया से ग्रामीण रामानुजगंज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
ग्रामीणों का गंभीर आरोप
बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चीनिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली. ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम शिवपुर सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन दुकान संचालक ने अप्रैल, मई और जून माह का अंगूठा लगवाया, लेकिन उन्हें केवल एक माह का राशन दिया गया.
राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत मई, जून और जुलाई माह का राशन एकमुश्त वितरित किया जाना था, लेकिन उन्हें नियमानुसार पूरा खाद्यान्न नहीं मिला. राशन दुकान संचालक ने अंगूठा लगवाने के बाद भी पूरा राशन नहीं दिया और राशन कार्ड में "बाकी" लिखकर वापस कर दिया- हितग्राही
ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
बड़ी संख्या में ग्रामीण रामानुजगंज एसडीएम कार्यालय पहुंचे.जहां उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम तहसीलदार मनोज पैकरा को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. ग्रामीणों ने दोषी राशन दुकान संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि दुकान संचालक अक्सर पहले अंगूठा लगवा लेता है और बाद में पूरा राशन नहीं देता. इससे हितग्राहियों को अपने हक के खाद्यान्न से वंचित होना पड़ रहा है.
कार्रवाई करने का मिला आश्वासन
इस संबंध में खाद्य निरीक्षक छबीला पैकरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत चीनिया से महिला और पुरुष हितग्राही शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने आवेदन दिया है कि उन्हें जून और जुलाई माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन प्राप्त हो गया है और पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सूरजपुर जिले के लटोरी अस्पताल परिसर में दारू-चिकन पार्टी, दो कर्मचारी निलंबित
सूरजपुर में भारी बारिश, उफान पर सभी नदी-नाले, दर्जनों गांवों का टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क
बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी, 7 मकानों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन नुकसान के आंकलन में जुटा