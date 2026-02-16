रणथंभौर में भालू के हमले में ग्रामीण बुरी तरह जख्मी, जयपुर रेफर
घटना रविवार शाम की है, जब ग्रामीण डांग क्षेत्र से लौट रहा था कि भालू ने बुरी तरह जख्मी कर दिया.
Published : February 16, 2026 at 10:46 AM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के हमले में एक ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गया. नेशनल पार्क के डांग क्षेत्र से रविवार शाम लौट रहे ग्रामीण जगदीश पर भालू ने हमला कर दिया. हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया.
डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि घटना रविवार देर शाम की है, जहां बाजोली निवासी जगदीश गुर्जर किसी काम से रणथंभौर नेशनल पार्क के डांग क्षेत्र में गया था. लौटते समय भालू ने जगदीश पर हमला कर दिया. भालू के अचानक हमले के कारण जगदीश हड़बड़ा गया और जमीन पर गिर गया. भालू ने उसे बुरी तरह नोंच दिया. जगदीश लहूलुहान हो गया.
पढ़ें:रणथंभौर: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का फिर दिखा मूवमेंट, आवागमन रोका
डीएफओ सिंह ने बताया कि जगदीश के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण पहुंचे और जैसे तैसे भालू के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल जगदीश को जिला अस्पताल पहुंचाया. जगदीश की गंभीर हालत होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया. सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम भालू की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में लगी है.
पढ़ें:रणथंभौर में फिर दिखा बाघिन रिद्धि का शावक, मंदिर मार्ग पर पर्यटकों के सामने 10 मिनट तक टहलता रहा