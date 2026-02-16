ETV Bharat / state

रणथंभौर में भालू के हमले में ग्रामीण बुरी तरह जख्मी, जयपुर रेफर

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के हमले में एक ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गया. नेशनल पार्क के डांग क्षेत्र से रविवार शाम लौट रहे ग्रामीण जगदीश पर भालू ने हमला कर दिया. हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि घटना रविवार देर शाम की है, जहां बाजोली निवासी जगदीश गुर्जर किसी काम से रणथंभौर नेशनल पार्क के डांग क्षेत्र में गया था. लौटते समय भालू ने जगदीश पर हमला कर दिया. भालू के अचानक हमले के कारण जगदीश हड़बड़ा गया और जमीन पर गिर गया. भालू ने उसे बुरी तरह नोंच दिया. जगदीश लहूलुहान हो गया.

पढ़ें:रणथंभौर: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का फिर दिखा मूवमेंट, आवागमन रोका