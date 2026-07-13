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सड़क पर गिर गई नोटों की गड्डी, ईमानदार ग्रामीण ने लौटा दिए पाई-पाई

कांकेर: अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ईमानदारी तो अब सिर्फ किताबों में बची है. लेकिन ऐसा नहीं है, ईमानदारी आज भी जिंदा है और उस भरोसे को जिंदा रखा है गरीब तबके के लोगों ने. दरअसल, कांकेर के छोटे से गांव मालपारा के एक ग्रामीण ने सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को उसके असली मालिक तक पहुंचाया.

जिस शख्स का नोटों का बंडल कागजात सहित सड़क पर गिरा उसका नाम महेश कोर्राम है. महेश बेटी के एडमिशन के लिए बैंक से 30 हजार की नकदी निकालकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. ओरछा लौटने के दौरान स्पीड ब्रेकर पर उनकी बाइक थोड़ी उछल गई. इस वजह से बाइक की डिग्गी में रखा उनका बैग रोड पर गिर गया. थोड़ी देर बाद उस सड़क से स्थानीय ग्रामीण मनीष रावते गुजरा. उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें 100 और 200 के नोटों के एक-एक बंडल रखे थे. बैग में एक पासबुक भी रखा था जिसपर महेश कोर्राम का नाम और घर का पता लिखा था.

सड़क पर गिर गई नोटों की गड्डी (ETV Bharat)

मैं बाइक से लौट रहा था तभी स्पीड ब्रेकर पर मेरी थोड़ी अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइट की डिग्गी में रखा पैसा सड़क पर ही गिर गया. इन लोगों ने मेरा पैसा वापस कर दिया. मैं बहुत खुश हूं कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया: महेश कोर्राम, पीड़ित

ग्रामीण ने बताया कि उसे सड़क पर गिरा नोटों का बंडल मिला है. बैग में पासबुक और कुछ जरुरी कागजात भी मिले. मैंने अपने दोस्त को फोन पर इनकी जानकारी मांगी और उनको आज हमने पैसे वापस कर दिए: उमेश दास, आधार केंद्र संचालक



मैं सड़क से गुजर रहा था तभी मुझे वहां ये बैग मिला. बैग में इनका नाम पता लिखा था. इनकी जानकारी जुटाने के बाद हमने पूरा पैसा इनको सौंप दिया है: मनीष रावते,- स्थानीय निवासी

ईमानदारी की मिसाल (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पेश की मिसाल

मनीष रावते ने बैग में पैसे मिलने की बात अपने मामा उमेश दास को बताई जो केवटी आधार केंद्र के संचालक हैं. उमेश दास ने मनीष रावते को बताया कि वो बताए गए पते पर संपर्क करने की कोशिश करे. बातचीत के दौरान महेश कोर्राम के गांव का ही एक शख्स फोन पर उनके संपर्क में आया. उमेश दास ने उसे बताया कि उसके गांव के किसी महेश कोर्राम का बैग, जो पैसों से भरा है, गिरा पड़ा मिला है. उस ग्रामीण ने तस्दीक करते हुए बताया कि वो महेश कोर्राम को जानता है. इसके बाद महेश कोर्राम से फोन पर बातचीत की गई. महेश कोर्राम पैसे लेने के लिए मनीष रावते और उमेश दास के पास पहुंचे. दोनों ने पैसे महेश कोर्राम के सुपर्द कर दिए.