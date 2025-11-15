ETV Bharat / state

बीजापुर में ग्रामीण की हत्या, नक्सली वारदात की आशंका

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है. पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे यह घटना हुई है. इसकी जांच की जा रही है.

घर में घुसकर हत्या: पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि 3 से 4 लोग गांव में पहुंचे और धरमा सोयाम पर अचानक हमला कर दिया. कुल्हाड़ी से सिर पर कई बार वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुतकेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की प्रारंभिक जांच शुरू की.

नक्सली वारदात की आशंका: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीण इसे नक्सली वारदात के रूप में देख रहे हैं. हालांकि पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद ही हत्या की सही वजह सामने आएगी. यह भी संभव है कि किसी पुराने विवाद या व्यक्तिगत रंजिश के चलते भी हत्या की गई हो.