बीजापुर में ग्रामीण की हत्या, नक्सली वारदात की आशंका
शुक्रवार रात धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2025 at 11:11 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 12:34 PM IST
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है. पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे यह घटना हुई है. इसकी जांच की जा रही है.
घर में घुसकर हत्या: पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि 3 से 4 लोग गांव में पहुंचे और धरमा सोयाम पर अचानक हमला कर दिया. कुल्हाड़ी से सिर पर कई बार वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुतकेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की प्रारंभिक जांच शुरू की.
नक्सली वारदात की आशंका: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीण इसे नक्सली वारदात के रूप में देख रहे हैं. हालांकि पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद ही हत्या की सही वजह सामने आएगी. यह भी संभव है कि किसी पुराने विवाद या व्यक्तिगत रंजिश के चलते भी हत्या की गई हो.
गांव में दहशत का माहौल: इस घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने आस-पास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है. सुरक्षा बलों की टीमों को भी इलाके में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
बीजापुर पुलिस कर रही जांच: स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक धरमा सोयाम गांव में शांत स्वभाव और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे. उनकी किसी से दुश्मनी की जानकारी सामने नहीं आई है. इसी कारण हत्या के पीछे नक्सली संलिप्तता की आशंका और गहरी हो गई है. हालांकि पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा.
मृतक के परिजनों ने शासन-प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है. फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. उसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.