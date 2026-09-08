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पलामू के रामगढ़ में ब्लास्ट में ग्रामीण की हथेली उड़ी, जंगली जीव के शिकार के लिए लगा रहा था विस्फोटक

पलामू के रामगढ़ में हुए विस्फोट में एक ग्रामीण जख्मी हो गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

RAMGARH POLICE STATION AREA
घायल ग्रामीण शनिचरवा राम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 4:32 PM IST

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पलामूः जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में जंगली जीव के शिकार के दौरान दौरान हुए विस्फोट में एक ग्रामीण की हथेली उड़ गई है. ग्रामीण खुद से जंगली जीव के शिकार के लिए विस्फोटक को लग रहा था. ग्रामीण को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. जिस इलाके में यह घटना हुई है उसे इलाके में ग्रामीण वन्य जीव के शिकार के लिए विस्फोटक लगाते है. जख्मी ग्रामीण की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के काचन गांव के रहने वाले शनिचरवा राम के रूप में हुई है.

घायल व्यक्ति का बयान (Etv Bharat)

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ग्रामीण जंगली सूअर के शिकार के लिए जंगल में पटाखे को लगा रहा था, इसी क्रम में विस्फोट हो गया. इसी विस्फोट में उसकी हथेली उड़ गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. शुरुआती पूछताछ में शनिचरवा ने बताया था कि वह जंगल में खुखड़ी चुनने के लिए किया था इसी दौरान घटना हुई थी. बाद में पुलिस के अनुसंधान और पूछताछ में शिकार की बात निकाल कर सामने आई.

जख्मी शनिचरवा राम ने बताया कि वो जंगल में गया हुआ था. इसी दौरान विस्फोट हुआ था. बाद में वो इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा है. जिस इलाके में या घटना हुई है उस इलाके में लोग अक्सर जंगली जीव के शिकार के लिए विस्फोटक लगाते हैं. दरअसल रामगढ़ के इलाके में 2012-13 के बाद से माओवादियों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था. इस इलाके में कभी विस्फोट की घटना नही हुई है.

जख्मी को नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में बेड
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में विस्फोट के शिकार शनिचरवा राम को बेड नहीं मिला है. इलाज करवाने के बाद वह अस्पताल के बेंच पर ही बैठा हुआ था. उसने बताया कि बेड नहीं मिला है. बार-बार आश्वासन दे रहे हैं लेकिन वह बेंच पर ही बैठे हुए है.

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