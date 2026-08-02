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वाइल्ड एलिफैंट के हमले में ग्रामीण की मौत, कोरबा के करतला की दहशत

किसान की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. कटघोरा वन परिक्षेत्र के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. नियमानुसार मुआवजा प्रक्रिया भी प्रारंभ करते हुए पीड़ित परिवार को ₹25000 की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान दी गई है.

कोरबा: जंगली हाथी के हमले में करतला वन परिक्षेत्र के ग्राम बड़मार में 1 ग्रामीण की मौत हो गई. घटना शनिवार की है, जब ग्रामीण खेत पर काम के लिए गया था, तभी उसका सामना हाथी से हो गया. मृतक ग्रामीण का नाम जगेश्वर सिंह राठिया है. गांंव वालों ने बताया कि हाथी के हमले में किसान जगेश्वर सिंह राठिया बुरी तरह से जख्मी हो गए थे. हाथी ने उनको पैरों तले कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हाथी के हमले में किसान की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है. किसान खेतों की ओर जान से डर रहे हैं.

​ग्रामीणों कर रहे सुरक्षा की मांग

इस घटना के बाद बड़मार सहित आसपास के गांवों में डर का माहौल है. ग्रामीणों ने हाथियों की लगातार बढ़ती आवाजाही पर गहरी चिंता जताई है, वन विभाग से क्षेत्र में प्रभावी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की जा रही है. गांव वालों का कहना है कि अभी खेती बाड़ी का समय है, ऐसे में अगर हाथी दोबारा इलाके में आता है तो किसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा.





जरूरत पड़ने पर ही जाएं जंगल

कोरबा ​वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क रहें. किसी भी वन्यजीव गतिविधि की तत्काल सूचना विभाग को दें. वन विभाग का कहना है कि हाथी अगर गांव के करीब आ जाए तो उसके पास जाने की कोशिश नहीं करें. वन विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित तरीके से हाथी को गांव से दूर रखा जा सके.

5 साल में 330 से ज्यादा लोगों की मौत

उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक दशक से ज़्यादा समय से इंसान और हाथी के बीच टकराव एक बड़ी चिंता का विषय रहा है. हाल के वर्षों में यह मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक भी फैल गया है. कोरबा और रायगढ़ का धर्मजयगढ़ इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं. इसके अलावा सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर और बलरामपुर ज़िलों में भी हाथियों का गांवों और खेतों में अक्सर आना-जाना होता है, जिससे लोगों की मौत और फ़सलों को नुकसान होता है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमलों में 330 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.