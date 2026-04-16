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हाथी के हमले में ग्रामीण महिला की मौत, सूरजपुर वन परिक्षेत्र की घटना

बुधवार को भी एक हाथी ने 30 साल के युवक को कुचल कर मार डाला था.

Villager killed in elephant attack
हाथी के हमले में युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 9:59 PM IST

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सरगुजा: सूरजपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार दूसरे दिन भी जारी है. ताजा घटनाक्रम में हाथी के हमले में 1 और महिला की दर्दनाक मौत हो गई. इससे पहले एक दिन पूर्व कोटबहरा इलाके में एक युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला था. लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भय का माहौल है. लोग खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं.

हाथी के हमले में एक ग्रामीण महिला की मौत

वन विभाग और स्थानीय लोगों के मुताबिक सूरजपुर वन परिक्षेत्र के कोटबहरा और घाघी टिकरा सहित आसपास के गांवों में हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहा है. बीते दिन शाम को हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी. वहीं दूसरे ही दिन फिर हाथियों ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया.

लगातार दो दिन में 2 मौतों से दहशत में ग्रामीण

लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद आसपास के पंचायतों के ग्रामीण दहशत में हैं और लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है.महिला की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. वनकर्मी लगातार हाथियों के झुंड को ट्रैक कर रहे हैं, वहीं प्रशासन की टीम भी हालात पर नजर रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है.

कटते जंगल और खत्म होते पानी के स्रोत से बड़ी मुसीबत

सरगुजा संभाग में लगातार सिमटते जंगल और नष्ट हो रहे प्राकृतिक आवास मानव-हाथी संघर्ष का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं. भोजन और पानी की तलाश में जंगली हाथी अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है. जब तक जंगलों के संरक्षण के लिए ठोस पहल नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे थमने की संभावना कम ही नजर आती है.

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