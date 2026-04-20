ETV Bharat / state

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत, एमसीबी के जनकपुर की घटना, वन विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत ( ETV Bharat )

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खोहरा, थाना कोटाडोल इलाके के निवासी प्रेमलाल अपनी पत्नी सुंदरवती के साथ जंगल में महुआ बीनने गया था. शाम करीब 5 बजे जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी खोहरा पाठ जंगल के भीतर लगभग 3 किलोमीटर अंदर उनका सामना एक हाथी से हो गया. अचानक सामने आए हाथी को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने प्रेमलाल को दौड़ाकर पकड़ लिया और बेरहमी से कुचल दिया. इस दर्दनाक हमले में प्रेमलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रही.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर के जंगल में महुआ चुनने के लिए जंगल में गए ग्रामीण की हाथी के हमले में मौत हो गई. हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत होने पर लोगों के बीच दहशत का माहौल है. गांव वाले वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर वन विभाग हाथी के होने की सूचना देता तो लोग सावधान रहते. जंगल में हाथियों के आने जाने और उनके रिहायशी इलाके के पास पहुंचने की जानकारी वन विभाग ग्रामीणों के साथ शेयर करता है. खासकर उन इलाकों में जहां हाथियों का अक्सर आना-जाना लगा रहता है.

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत (ETV Bharat)

महुआ चुनने गए थे पति पत्नी

घटना डाकई पारा के पास, बिड़ला कंपनी वाली सड़क नौगई मार्ग पर खाई के समीप हुई. हादसे के बाद से यह मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है और आसपास के गांवों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्राम पंचायत खोहरा के उपसरपंच चंद्र प्रताप ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, न ही मुनादी कराई गई और न ही ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोका गया.

वन विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

ग्रामीणों के अनुसार, घटना के 12 से 14 घंटे बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है. साथ ही पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि नहीं दिए जाने से भी नाराजगी और बढ़ी है.

वन विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और इस हाथी को तत्काल क्षेत्र से भगया जाए, ताकि गांव सुरक्षित रह सके: चंद्र प्रताप, उपसरपंच, ग्राम पंचायत खोहरा



विभाग द्वारा पहले ही हाथी की सूचना दे दी गई थी और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी. जो दुखद हादसा हुआ उससे हम भी दुखी हैं: राजाराम, पार्क परिक्षेत्र अधिकारी

पार्क परिक्षेत्र अधिकारी का बयान

पार्क परिक्षेत्र अधिकारी ने कहा, “हमने वायरलेस के माध्यम से अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि गांव-गांव जाकर मुनादी कराए. साथ ही कोटवार को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी गई थी. हमने पूरी कोशिश की थी कि लोगों तक जानकारी पहुंचे.”



वन विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

ग्रामीणों का वन विभाग से सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि अगर विभाग ने समय पर सूचना दी थी, तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या सूचना तंत्र फेल हुआ या जिम्मेदारी तय करने से बचा जा रहा है? यह घटना एक बार फिर जंगल से लगे इलाकों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की भयावह तस्वीर सामने लाती है, जहां ग्रामीणों की जान लगातार खतरे में बनी हुई है.