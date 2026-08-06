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पिथौरागढ़ में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, दरांती से वार कर चंगुल से छूटे

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के नाचनी क्षेत्र के रिंगुनिया गांव में पशुओं को जंगल चराने ले जा रहे एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया. ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए भालू का मुकाबला कर उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया. इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

अचानक आ झपटा भालू: जानकारी के मुताबिक, रिगुनिया गांव के बांस तोक निवासी आन सिंह सामंत (उम्र 55 वर्ष) पशुओं को जंगल ले जा रहे थे. घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले के बावजूद आन सिंह ने साहस का परिचय देते हुए भालू का डटकर सामना किया.

दरांती से वार कर भालू के चंगुल से छूटे: संघर्ष के दौरान भालू ने आन सिंह के बाएं हाथ को अपने जबड़े में जकड़ लिया. उस समय उनके दाहिने हाथ में दरांती थी, जिससे उन्होंने आत्मरक्षा में भालू पर दो-तीन वार किए. इसी दौरान करीब 50 मीटर पीछे पशुओं को हांक रही उनकी पत्नी गोदावरी देवी ने शोर मचाया. दरांती के वार और महिला के शोर से भालू जंगल की ओर भाग गया.

हाथ-पीठ और चेहरे पर गहरे घाव: हमले में आन सिंह के बाएं हाथ, पीठ और चेहरे पर गंभीर घाव बने हैं. गांव की आंगनबाड़ी कार्यकत्री कमला सामंत समेत अन्य ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल थल के गौचर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां पर आन सिंह का उपचार किया जा रहा है.