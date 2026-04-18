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पाकुड़ में पुराना नोट खरीद बिक्री के नाम पर ठगी, साइबर अपराधियों ने बनाया शिकार

पाकुड़: पुराने नोट खरीदने के नाम पर साइबर ठगों ने एक बार फिर भोले-भाले ग्रामीण को अपना शिकार बनाया. सदर प्रखंड के नंदीपाड़ा गांव निवासी अमित भास्कर साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गए. लोभ दिखाकर ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकलवा लिए. जब अमित ने पैसे देना बंद कर दिया तो ठगों ने उन्हें गाली-गलौज, गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकियां देनी शुरू कर दीं.

दो-पांच रुपये के पुराने नोट के बदले लाखों रुपए का झांसा

अमित भास्कर ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. फोन कर साइबर ठगों ने कहा कि अगर 2 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट देंगे तो बदले में दो लाख रुपए तक मिलेंगे. इसके लिए कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने बोले. लालच में आकर अमित ने पहले 9,500 रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए. जब अमित ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो ठगों ने 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी. अमित ने बताया कि उनके पास अब और पैसे नहीं हैं, तो ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर गाली-गलौज शुरू कर दी और उन्हें 10 साल की सजा तथा गिरफ्तारी की धमकी देने लगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

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