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पाकुड़ में पुराना नोट खरीद बिक्री के नाम पर ठगी, साइबर अपराधियों ने बनाया शिकार

पाकुड़ में पुराना नोट खरीद बिक्री के नाम पर एक ग्रामीण साइबर ठगी का शिकार हो गया है.

DIGITAL ARREST IN PAKUR
पुलिस को ज्ञापन सौंपते भुक्तभोगी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 6:53 PM IST

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पाकुड़: पुराने नोट खरीदने के नाम पर साइबर ठगों ने एक बार फिर भोले-भाले ग्रामीण को अपना शिकार बनाया. सदर प्रखंड के नंदीपाड़ा गांव निवासी अमित भास्कर साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गए. लोभ दिखाकर ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकलवा लिए. जब अमित ने पैसे देना बंद कर दिया तो ठगों ने उन्हें गाली-गलौज, गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकियां देनी शुरू कर दीं.

दो-पांच रुपये के पुराने नोट के बदले लाखों रुपए का झांसा

अमित भास्कर ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. फोन कर साइबर ठगों ने कहा कि अगर 2 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट देंगे तो बदले में दो लाख रुपए तक मिलेंगे. इसके लिए कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने बोले. लालच में आकर अमित ने पहले 9,500 रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए. जब अमित ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो ठगों ने 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी. अमित ने बताया कि उनके पास अब और पैसे नहीं हैं, तो ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर गाली-गलौज शुरू कर दी और उन्हें 10 साल की सजा तथा गिरफ्तारी की धमकी देने लगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

डर के मारे थाने पहुंचे पीड़ित, पुलिस को दी लिखित शिकायत

लगातार धमकियों और गाली-गलौज से घबराकर अमित भास्कर अपने परिचितों की सलाह पर नगर थाना पहुंचे. उन्होंने वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई और अपनी राशि वापस दिलाने की मांग की. नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़ित अमित भास्कर थाने पहुंचकर शिकायत कर चुके हैं. उन्होंने कहा, “हम मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.”

पुलिस की सलाह अंजान नंबर से लोभ देने वाले कॉल से बचें

पुलिस ने अमित भास्कर को सलाह दी कि भविष्य में किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाले लोभ-लालच वाले कॉल से सावधान रहें. अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी प्रकार का पैसे ट्रांसफर न करें.

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