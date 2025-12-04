ETV Bharat / state

शिकारी के लगाए करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, जशपुर पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार

जशपुर: बढ़नी झरिया जंगल में जंगली सूअरों का शिकार करने की नीयत से शिकारियों ने करंट का जाल बिछाया था. गांव का ग्रामीण जब उसके पास से गुजरा तो करंट की चपेट में आ गया. घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही दोकड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने ही करंट लगाया था. घटना में शामिल एक और शिकारी की तलाश जारी है. मृतक किसान की पहचान दशरथ यादव के रूप में हुई है. मृतक दशरथ यादव की उम्र 55 साल थी और वो घेराघोघरा ग्राम का रहने वाला था.



शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आया ग्रामीण

दोकड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के पुत्र इन्द्रनाथ यादव, उम्र 21 वर्ष ने 3 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार 2 दिसंबर को उसके पिता दशरथ यादव भैंसों की देखरेख और चारा देने के लिए बढ़नी झरिया जंगल में स्थित अपने अस्थायी गोठान गए थे. मृतक के बेटे के मुताबिक उसके पिता प्रतिदिन की तरह सुबह 4 से 5 बजे के बीच घर लौटने वाले थे, लेकिन जब 03 दिसंबर की सुबह वे वापस नहीं आए तो परिवार के लोगों को चिंता हुई.