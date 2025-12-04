ETV Bharat / state

शिकारी के लगाए करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, जशपुर पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार

शिकारियों ने जंगली सूअर के शिकार के लिए करंट बिछाया था.

करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 6:00 PM IST

जशपुर: बढ़नी झरिया जंगल में जंगली सूअरों का शिकार करने की नीयत से शिकारियों ने करंट का जाल बिछाया था. गांव का ग्रामीण जब उसके पास से गुजरा तो करंट की चपेट में आ गया. घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही दोकड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने ही करंट लगाया था. घटना में शामिल एक और शिकारी की तलाश जारी है. मृतक किसान की पहचान दशरथ यादव के रूप में हुई है. मृतक दशरथ यादव की उम्र 55 साल थी और वो घेराघोघरा ग्राम का रहने वाला था.


शिकारियों के लगाए करंट की चपेट में आया ग्रामीण
दोकड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के पुत्र इन्द्रनाथ यादव, उम्र 21 वर्ष ने 3 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार 2 दिसंबर को उसके पिता दशरथ यादव भैंसों की देखरेख और चारा देने के लिए बढ़नी झरिया जंगल में स्थित अपने अस्थायी गोठान गए थे. मृतक के बेटे के मुताबिक उसके पिता प्रतिदिन की तरह सुबह 4 से 5 बजे के बीच घर लौटने वाले थे, लेकिन जब 03 दिसंबर की सुबह वे वापस नहीं आए तो परिवार के लोगों को चिंता हुई.

करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत (ETV Bharat)

पिता की तलाश में बेटे पहुंचा जंगल

इन्द्रनाथ अपने छोटे भाई के साथ जंगल की ओर उन्हें खोजने पहुंचा, जहां गोठान के रास्ते में उसके पिता जमीन पर मृत अवस्था में पड़े मिले. मृतक के पैर में पतली बाइंडिंग तार चिपकी हुई थी, जिसमें तेज विद्युत करंट प्रवाहित हो रहा था. करंट की चपेट में आने से दशरथ यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई ऐसा माना जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों जिसमें नेहरू राम, अशोक पैंकरा, सदानंद चौहान, जगदीश कुजूर व एक अन्य आरोपी शामिल हैं, उन लोगों ने खुले तौर पर कहा था कि वे जंगली सूअर को मारने के लिए करंट बिछाएंगे. जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन के खंभे से खुला तार जोड़कर जमीन पर बिछाया था, जो सीधे गोठान के रास्ते पर लगा था.


प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी दोकड़ा पुलिस घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के पैर में करंट लगा तार पाया गया, जो बिजली पोल से जुड़ा हुआ था. पुलिस ने मौके से 128 मीटर लंबी खुली पतली वाइंडिंग तार जब्त किया. शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराते हुए प्रकरण में बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया: शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

पकड़े गए आरोपियों के नाम

  • नेहरू राम, उम्र 35 वर्ष, निवासी छेरा घोघरा, चौकी दोकड़ा
  • अशोक पैंकरा, उम्र 34 वर्ष, निवासी बढ़नी झरिया
  • चौकी दोकड़ा, सदानंद चौहान, उम्र 34 वर्ष, निवासी बढ़नी झरिया
  • चौकी दोकड़ा,जगदीश कुजूर, उम्र 38 वर्ष, निवासी चुनदरहा, चौकी दोकड़ा के रहने वाला.


