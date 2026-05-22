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गौर के हमले में ग्रामीण की मौत, तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान हादसा, दो का इलाज जारी

बलौदाबाजार वन विभाग ने मृतक के परिवार को तुरंत सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपये दिए. शासन से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलेगी.

GAUR ATTACK BALODABAZAR
गौर के हमले में ग्रामीण की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 7:06 AM IST

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बलौदाबाजार: बारनवापारा क्षेत्र में जंगली गौर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि दो अन्य ग्रामीण घायल हो गए. हमले में गजराडीह निवासी 45 वर्षीय देवेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. डॉक्टरों के अनुसार घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

वन विभाग ने दी तत्काल सहायता

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और संबंधित अधिकारी सक्रिय हो गए.वन विकास निगम रवान परियोजना परिक्षेत्र के अधिकारियों द्वारा मृतक के परिवार को तत्काल 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई. वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासन के नियमानुसार मृतक परिवार को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी.

वन विभाग की अपील

धम्मशील गणवीर ने कहा कि वन विभाग लगातार ग्रामीणों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से बचाव के संबंध में जागरूक कर रहा है. उन्होंने बताया कि वन क्षेत्रों में सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल क्षेत्रों में जाते समय विशेष सावधानी बरतें और विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

बढ़ रही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं

बार नयापारा और आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं. तेंदूपत्ता सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों में जाते हैं, जिससे वन्यजीवों और इंसानों का आमना-सामना बढ़ जाता है. जानकार का मानना है कि जंगल क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक आवास में बदलाव के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं.

ग्रामीणों में दहशत

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगल क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने की मांग की है.

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