उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: डंपर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, दो बसों के बीच में फंसा कंडक्टर

हरिद्वार: लालढांग गैंडीखाता रोड पर इंद्रा नगर बस्ती के सामने सड़क पार कर रहा ग्रामीण डंपर की चपेट में आ गया. डंपर के नीचे कुचलकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त मृतक की पत्नी भी साथ थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं हादसा होते ही डंपर चालक, डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया.

शुक्रवार शाम को ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी के ढढियांवाला वाला निवासी जगमोहन सिंह 42 वर्ष पुत्र होरी सिंह अपनी पत्नी के साथ गैंडी खाता मे अपने रिश्तेदारी में जा रहा था. दोनों इंद्रा नगर बस्ती के सामने ऑटो से उतरे और सड़क पार करने लगे. इसी बीच अचानक जगमोहन सिंह सड़क पार करते हुए भागुवाला से लालढांग जा रहे डंपर की चपेट मे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल ग्रामीण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना पाकर श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल दिया. श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डंपर को कब्जे मे ले लिया है. फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है.

दो बसों के बीच में फंसा कंडक्टर: हरिद्वार बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया. यहां अचानक एक कंडक्टर दो बसों के बीच में फंस गया और जिससे वो गंभीर घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल कंडक्टर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. यह हादसा शुक्रवार का बताया जा रहा है.