ETV Bharat / state

हुनरमंद बन रहीं गांव की महिलाएं, प्रशिक्षण लेकर बन रहीं ब्यूटीशियन

पाकुड़: गांव की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम जिले में जोर शोर से चल रहा है. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गांव की वैसी महिलाएं जो अपने घरों में चौका बर्तन एवं बाल बच्चों का भरण पोषण किया करती थीं, वे आज ब्यूटीशियन कोर्स का प्रशिक्षण ले रही हैं. प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण महिलाएं अपने गांवों में ही ब्यूटी पार्लर का संचालन कर दूसरी महिलाओं को शादी विवाह, जन्मदिन, त्योहार आदि मौके पर खूबसूरत और सुंदर बनाने का काम करेंगी.

आर्थिक रूप से मिल रही है मदद

इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हुनरमंद बना रहा है. हुनरमंद बनने के बाद इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद कर ब्यूटी पार्लर का संचालन कराने की योजना है, ताकि ये स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर खुद और परिवार का जीवन यापन सही तरीके से न केवल कर सके, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सके.

जानकारी देतीं महिलाएं, ट्रेनर और वरिष्ठ संकाय (ईटीवी भारत)

गांव की इन महिलाओं को सौंदर्य, त्वचा की देखभाल, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का काम सिखाया जा रहा है. महिलाओं को हेयर कटिंग, स्पा, थ्रेडिंग, ब्लीच, वैक्सिंग, मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर आदि का काम सिखाया जा रहा है. प्रशिक्षण ले रही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें यह बताया गया कि ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण मिल रहा है.

महिलाएं खुद खोल रही हैं ब्यूटी पार्लर