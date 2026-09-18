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हुनरमंद बन रहीं गांव की महिलाएं, प्रशिक्षण लेकर बन रहीं ब्यूटीशियन

पाकुड़ में गांव की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर हुनरमंद बन रही हैं. गांव में ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं.

VILLAGE WOMAN
प्रशिक्षण लेतीं महिलाएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 3:55 PM IST

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पाकुड़: गांव की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम जिले में जोर शोर से चल रहा है. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गांव की वैसी महिलाएं जो अपने घरों में चौका बर्तन एवं बाल बच्चों का भरण पोषण किया करती थीं, वे आज ब्यूटीशियन कोर्स का प्रशिक्षण ले रही हैं. प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण महिलाएं अपने गांवों में ही ब्यूटी पार्लर का संचालन कर दूसरी महिलाओं को शादी विवाह, जन्मदिन, त्योहार आदि मौके पर खूबसूरत और सुंदर बनाने का काम करेंगी.

आर्थिक रूप से मिल रही है मदद

इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हुनरमंद बना रहा है. हुनरमंद बनने के बाद इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद कर ब्यूटी पार्लर का संचालन कराने की योजना है, ताकि ये स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर खुद और परिवार का जीवन यापन सही तरीके से न केवल कर सके, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सके.

जानकारी देतीं महिलाएं, ट्रेनर और वरिष्ठ संकाय (ईटीवी भारत)

गांव की इन महिलाओं को सौंदर्य, त्वचा की देखभाल, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का काम सिखाया जा रहा है. महिलाओं को हेयर कटिंग, स्पा, थ्रेडिंग, ब्लीच, वैक्सिंग, मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर आदि का काम सिखाया जा रहा है. प्रशिक्षण ले रही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें यह बताया गया कि ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण मिल रहा है.

महिलाएं खुद खोल रही हैं ब्यूटी पार्लर

प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद वे खुद अपने घरों में ब्यूटी पार्लर खोलकर गांव की महिलाओं को सजाने सवांरने का काम करेंगी और इससे जो आमदनी होगी, उसे अपने परिवार की देखभाल एवं अपने जीवन यापन में बदलाव लाने में इस्तेमाल करेंगी.

VILLAGE WOMAN
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती ट्रेनर (ईटीवी भारत)

महिलाओं ने बताया कि गांव की महिलाओं को पर्व त्यौहारों, शादी विवाह, जन्मदिन आदि समारोह के अवसर पर मेकअप के लिए शहर जाना पड़ता था और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त खर्च भी करने पड़ते थे. लेकिन गांव में ब्यूटी पार्लर खुलने से गांव की महिलाओं को कम खर्च में बिना परेशानी के हेयर कटिंग, स्पा, थ्रेडिंग, ब्लीच, वैक्सिंग, मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर आदि सुविधाएं मिलेंगी.

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महिलाओं को संबोधित करती ट्रेनर (ईटीवी भारत)

महिलाओं को हुनरमंद बनाकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं. इसे लेकर आरसेट्टी के वरिष्ठ संकाय अमित वर्द्धन ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए गये हैं. आवश्यकता के अनुसार उन्हें ऋण देकर व्यवसाय से जोड़ने का काम किया गया है. उन्होंने बताया कि पार्लर के लिए मुद्रा ऋण पीएमजीपी योजना से जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा.

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