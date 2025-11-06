ETV Bharat / state

गांव की गलियों से सफलता की उड़ान, महिलाएं बनीं सफल उद्यमी, खुद के पैसों से खड़ा किया व्यवसाय

कोरबा : ''मैंने खुद के पैसे से बेटे के लिए दिवाली में गाड़ी खरीदी है''. ये शब्द उस महिला के हैं जिसने कभी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा था.उसकी जिंदगी घर के आंगन और रसोई तक ही सीमित थी.गांव में जब भी जलसा होता तो कभी कभार कदम बाहर पड़ते.लेकिन समय बदला और इस बदले समय ने इस ग्रामीण महिला समेत अनेक महिलाओं की किस्मत बदल दी.छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कोरबा के वनांचल क्षेत्र की मीरा गर्व से ये बात खुशी से सभी को बता रही हैं. मीरा जैसी कई महिलाएं अब स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.

महिलाओं के संघर्ष की कहानी : ये कहानी ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं की है, जिन्हें घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब समय बदल चुका है. जिन इलाकों में पहले पहुंच मार्ग नहीं था, वहां की महिलाओं ने अपना रास्ता खुद की इच्छा शक्ति से बनाया है. महिलाओं ने हाउस वाइफ से वर्किंग वुमन बनने तक का मुश्किल सफर तय किया है. हम बात कर रहे हैं कोरबा और करतला विकासखंड के कोथारी और आसपास के महिला समूहों की. महिलाओं ने साबुन, सर्फ, अगरबत्ती और फिनायल जैसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. इन महिलाओं ने बिना किसी सरकारी मदद से एक-एक हजार रुपए खुद से इकट्ठा करके व्यवसाय शुरु किया.आज आलम ये है कि इनके बनाए उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं.

खुद के बनाए उत्पादों की करती हैं बिक्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाएं खुद करती हैं प्रमोशन और बिक्री : महिला समूह उत्पादों की बिक्री से इतनी कमाई कर लेती हैं कि अपने घर परिवार का खर्च उठा सके. राज्योत्सव का स्टाल हो या फिर दूसरे व्यापार के विकल्प. महिलाएं हर जगह पहुंचती हैं और अपने उत्पादों का प्रमोशन करती हैं. महिला समूहों के बनाए उत्पाद दुकानों में भी पहुंच रहे हैं.अन्य माध्यमों से भी महिलाएं व्यापार कर रही हैं. वर्तमान स्थिति ये है कि इनका कोई भी उत्पाद स्टॉक में नहीं है. जितने भी उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग महिलाएं करती हैं, उन सभी की बिक्री सफलतापूर्वक हो रही है.

वक्त ने सिखाया पैरों पर खड़ा होना : गांव कोथारी की रामेश्वरी कुर्रे बताती हैं कि हमारे समूह का नाम उत्साही महिला समूह है. इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. हमने साबुन, सर्फ, फिनायल डिश वॉश और हैंड वाश बनाने की ट्रेनिंग ली थी. इसके बाद से हमने गांव में ही इन उत्पादों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया. हम ठीक डव जैसा साबुन भी बनाते हैं. जिसमें ग्लिसरीन, नारियल तेल और मिल्क एक्सट्रैक्ट का उपयोग करते हैं. इसे लोग काफी पसंद करते हैं और हाथों-हाथ खरीद लेते हैं.

गांव की गलियों से सफलता की उड़ान, महिलाएं बनीं सफल उद्यमी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जीवन में आया बड़ा बदलाव : रामेश्वरी की माने तो जब से इस व्यवसाय से महिलाएं जुड़ी हैं. उनके जीवन में काफी बदलाव आया है. पहले घर से नहीं निकलती थी, लेकिन व्यवसाय से जुड़ने के बाद अब जिला स्तर की मीटिंग हो, प्रोडक्ट को दुकानों तक पहुंचाना हो या उनकी मार्केटिंग करनी हो. हम सभी महिलाएं इस काम को बखूबी कर रही हैं. इस काम में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं भी हैं. हम सभी अपने व्यवसाय को दिनों दिन बढ़ाने में लगे हुए हैं.