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शारदा की बाढ़ में लखीमपुर खीरी का ग्रंट नंबर-12 गांव बना टापू; उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा

शारदा नदी की बाढ़ में समाया गांव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी/उन्नाव: 1800 घरों की आबादी और लहलहाते खेत-खलिहानों से गुलजार रहने वाला ग्रंट नंबर-12 गांव अब शारदा नदी की तेज धार में अस्तित्व खो चुका है. 1800 घरों की जगह अब सिर्फ 20 मकानों का जलमग्न टापू हीं नजर आता है. नदी की तेज धार को देखकर ग्रामीणों की सिहरन बढ़ जाती है. बाढ़ की वजह से जलीय जंतुओं और मगरमच्छ का खतरा भी मंडरा रहा है. वहीं, उन्नाव में बढ़ते गंगा नदी के जलस्तर ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच शारदा नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटान ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. ग्रंट नंबर-12 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नदी में समा चुकी है. उच्च प्राथमिक विद्यालय कटान की जद में आ चुका है. जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी भी नदी के बढ़ते खतरे से अछूती नहीं है. बीते कुछ वर्षों में सैकड़ों घर और कृषि भूमि शारदा नदी में समा चुके हैं. लखीमपुर खीरी से ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) क्या हैं बाढ़ के हालात: ETV भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ग्रामीणों की आंखों के सामने उजड़ते घर-गांव और बदहाली की तस्वीर थी. ग्रामीण तेज बहादुर के मुताबिक, ग्रंट नंबर-12 पहले से ही डूब क्षेत्र घोषित है. पुनर्वास की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. उनका कहना है कि कभी गांव में करीब 1800 घर थे, आज सिर्फ 20 घर ही बचे हैं. बाकी घर धीरे-धीरे शारदा की धारा में समा गए और पूरा गांव अब टापू में तब्दील हो गया है. मुख्यालय से संपर्क टूटा: ग्रामीण राजेश गौतम का आरोप है कि यदि समय रहते प्रभावी बचाव कार्य किए जाते तो शायद खेत और घरों को बचाया जा सकता था. उनका कहना है कि बरसात के दिनों में गांव का संपर्क और भी मुश्किल हो जाता है. निघासन तहसील मुख्यालय करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि जिला मुख्यालय और सदर तहसील अपेक्षाकृत नजदीक है. गांव तक पहुंचने वाला वैकल्पिक रास्ता भी बारिश और बाढ़ के पानी में बंद हो जाता है. बरसात में ग्रामीणों को निघासन तहसील क्षेत्र से संपर्क की आवश्यकता होती है. क्या कहता है प्रशासन: एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने बताया कि वह स्वयं गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रंट नंबर-12 के बाढ़ और कटान पीड़ितों के पुनर्वास के लिए निघासन तहसील क्षेत्र के लोधौरी गांव में बसाने की तैयारी की जा रही है. तहसील प्रशासन के अनुसार, इस वर्ष अब तक करीब 12.5.1 हेक्टेयर भूमि शारदा नदी में समा चुकी है. 42 ग्रामीणों की जमीन और पांच सरकारी जमीन, भवन के हिस्से कटान की भेंट चढ़ चुके हैं. इनमें सरकारी स्कूल की जमीन भी शामिल है. शुक्रवार को बनबसा बैराज से सुबह करीब 8 बजे 73,838 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की जानकारी मिली है. इसके बाद लगातार बारिश के बीच नदी की धार और तेज होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन की ओर से करीब 150 लोगों को बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की गई. शारदा नदी की बाढ़ में टूटा संपर्क मार्ग. (Photo Credit: ETV Bharat) पहले भी कई गांव नदी में समाए: शारदा का कहर सिर्फ ग्रंट नंबर-12 तक सीमित नहीं है. पूर्व में शारदा नदी के कटान से जिले के ग्रंट नंबर-11, सिंघिया, घोसियाना, चकलुआ, बझेड़ा और बंगाली कॉलोनी समेत कई इलाकों में घर और कृषि भूमि प्रभावित हुई है.