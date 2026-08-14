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शारदा की बाढ़ में लखीमपुर खीरी का ग्रंट नंबर-12 गांव बना टापू; उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा

प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच शारदा नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटान ने फिर रफ्तार पकड़ ली है.

शारदा नदी की बाढ़ में समाया गांव.
शारदा नदी की बाढ़ में समाया गांव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 10:26 AM IST

7 Min Read
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लखीमपुर खीरी/उन्नाव: 1800 घरों की आबादी और लहलहाते खेत-खलिहानों से गुलजार रहने वाला ग्रंट नंबर-12 गांव अब शारदा नदी की तेज धार में अस्तित्व खो चुका है. 1800 घरों की जगह अब सिर्फ 20 मकानों का जलमग्न टापू हीं नजर आता है. नदी की तेज धार को देखकर ग्रामीणों की सिहरन बढ़ जाती है. बाढ़ की वजह से जलीय जंतुओं और मगरमच्छ का खतरा भी मंडरा रहा है. वहीं, उन्नाव में बढ़ते गंगा नदी के जलस्तर ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं.

पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच शारदा नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटान ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. ग्रंट नंबर-12 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नदी में समा चुकी है. उच्च प्राथमिक विद्यालय कटान की जद में आ चुका है.

जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी भी नदी के बढ़ते खतरे से अछूती नहीं है. बीते कुछ वर्षों में सैकड़ों घर और कृषि भूमि शारदा नदी में समा चुके हैं.

लखीमपुर खीरी से ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या हैं बाढ़ के हालात: ETV भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ग्रामीणों की आंखों के सामने उजड़ते घर-गांव और बदहाली की तस्वीर थी. ग्रामीण तेज बहादुर के मुताबिक, ग्रंट नंबर-12 पहले से ही डूब क्षेत्र घोषित है.

पुनर्वास की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. उनका कहना है कि कभी गांव में करीब 1800 घर थे, आज सिर्फ 20 घर ही बचे हैं. बाकी घर धीरे-धीरे शारदा की धारा में समा गए और पूरा गांव अब टापू में तब्दील हो गया है.

मुख्यालय से संपर्क टूटा: ग्रामीण राजेश गौतम का आरोप है कि यदि समय रहते प्रभावी बचाव कार्य किए जाते तो शायद खेत और घरों को बचाया जा सकता था. उनका कहना है कि बरसात के दिनों में गांव का संपर्क और भी मुश्किल हो जाता है.

निघासन तहसील मुख्यालय करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि जिला मुख्यालय और सदर तहसील अपेक्षाकृत नजदीक है. गांव तक पहुंचने वाला वैकल्पिक रास्ता भी बारिश और बाढ़ के पानी में बंद हो जाता है. बरसात में ग्रामीणों को निघासन तहसील क्षेत्र से संपर्क की आवश्यकता होती है.

क्या कहता है प्रशासन: एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने बताया कि वह स्वयं गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रंट नंबर-12 के बाढ़ और कटान पीड़ितों के पुनर्वास के लिए निघासन तहसील क्षेत्र के लोधौरी गांव में बसाने की तैयारी की जा रही है.

तहसील प्रशासन के अनुसार, इस वर्ष अब तक करीब 12.5.1 हेक्टेयर भूमि शारदा नदी में समा चुकी है. 42 ग्रामीणों की जमीन और पांच सरकारी जमीन, भवन के हिस्से कटान की भेंट चढ़ चुके हैं. इनमें सरकारी स्कूल की जमीन भी शामिल है.

शुक्रवार को बनबसा बैराज से सुबह करीब 8 बजे 73,838 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की जानकारी मिली है. इसके बाद लगातार बारिश के बीच नदी की धार और तेज होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन की ओर से करीब 150 लोगों को बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की गई.

शारदा नदी की बाढ़ में टूटा संपर्क मार्ग.
शारदा नदी की बाढ़ में टूटा संपर्क मार्ग. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले भी कई गांव नदी में समाए: शारदा का कहर सिर्फ ग्रंट नंबर-12 तक सीमित नहीं है. पूर्व में शारदा नदी के कटान से जिले के ग्रंट नंबर-11, सिंघिया, घोसियाना, चकलुआ, बझेड़ा और बंगाली कॉलोनी समेत कई इलाकों में घर और कृषि भूमि प्रभावित हुई है.

वर्ष 2023 की जिले में शारदा के कटान से 24 गांव प्रभावित हुए थे और 310 हेक्टेयर कृषि भूमि नदी में समा गई थी. 2024 में शारदा नदी ने गांव के आसपास खूब तबाही मचाई थी. ग्रंट नंबर-12 गांव की त्रासदी नई नहीं है.

वर्ष 2025 में ही यहां शारदा के कटान से करीब 150 से अधिक घर नदी में समा गए थे और गांव का रास्ता व मंदिर भी नदी की भेंट चढ़े थे. कटान पीड़ित आज भी खुले आसमान के नीचे तटबंध पर जीवन बसर कर रहे है.

वहीं, जुलाई 2026 में भी जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में दोबारा कटान शुरू हुआ था. स्कूल पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन यह कटान अगस्त महीने में और बढ़ गया और देखते देखते शारदा नदी की जद में गांव में बना उच्च प्राथमिक विद्यालय भी आ गया.

अब मगरमच्छ का भी खतरा: ग्रामीणों को पहले ही बाढ़ और कटान ने परेशान कर रखा था. वहीं अब बाढ़ का पानी गांव के आसपास फैलने के साथ जलीय जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है.

ग्रामीणों के मुताबिक शारदा नदी के किनारे मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए जगह-जगह बोर्ड लगाए हैं और सावधानी बरतने की अपील की है.

ग्रामीणों के सुलगते सवाल: ग्रामीणों का बड़ा सवाल यही है कि जब ग्रंट नंबर-12 के डूब क्षेत्र में होने की जानकारी पहले से थी, तो करोड़ों की योजनाएं और सरकारी निर्माण उस जमीन पर क्यों किए गए?

जब नदी लगातार तीन वर्षों से गांव का नक्शा बदल रही है, तो पुनर्वास की फाइलें कब जमीन पर उतरेंगी? शारदा नदी की धार हर बरसात में जवाब दे रही है, लेकिन गांव वालों के सवालों का जवाब अब भी इंतजार में है.

उन्नाव में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर: उन्नाव में गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है. केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर समुद्र तल से 112.130 मीटर रिकॉर्ड किया गया.

इसके बाद जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई और गुरुवार शाम तक यह 07 सेंटीमीटर बढ़कर 112.200 मीटर पहुंच गया. गंगा का चेतावनी बिंदु 112 मीटर है. ऐसे में नदी चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा.
उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र के गोताखोर, शाही नगर और कर्बला मोहल्ले में करीब 200 मकान पानी की चपेट में हैं. घरों तक के रास्तों पर पानी भरने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है.

कई स्थानों पर लोग नाव के जरिए आवागमन कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है.

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए 10 नावें लगाई हैं. प्रशासन की ओर से जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और तटवर्ती इलाकों में स्थिति की निगरानी की जा रही है.

गंगा का पानी बढ़ने से मिश्रा कॉलोनी, बहादुर बगिया, गंगानगर, रविदास नगर और आलम नगर समेत अन्य तटवर्ती मोहल्लों में रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है.

अपर जिलाधिकारी सुशील गोंड ने बताया कि प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. उन्होंने कहा कि किसी को परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

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Last Updated : August 14, 2026 at 10:26 AM IST

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