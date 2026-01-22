ETV Bharat / state

हर घर से फौजी निकलेगा, मध्य प्रदेश का फौजियों वाला गांव, देश को दिए 800 जवान

मध्य प्रदेश के उज्जैन का ऐसा गांव जहां हर दूसरे घर में एक फौजी, देश सेवा की मिसाल पैश करता गांव कनासिया.

VILLAGE OF SOLDIERS IN UJJAIN
जानें किस वजह से कहते हैं फौजियों का गांव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:07 AM IST

7 Min Read
रिपोर्ट - राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: मध्यप्रदेश के उज्जैन में देश भक्ति की मिसाल पेश करता एक ऐसा गांव है, जहां हर दूसरे घर में एक फौजी है. 5 हजार से अधिक आबादी वाले इस गांव ने अबतक 800 से अधीक फौजी देश को दिए हैं. वीरों के इस गांव का नाम कनासिया है. राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के पहले पर ETV भारत की टीम गांव कनासिया पहुंची जहां बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों तक का जोश हाई नजर आया. खास बात यह है कि गांव में आज भी वो शख्शियत (रिटायर्ड सैनिक) मौजूद हैं, जिन्होंने गांव में अपने दो फौजी भाइयों के साथ देश भक्ति की अलख जगाई और उन्हीं की प्रेरणा से हर घर से फौजी निकल रहा है. देखिए ये खास रिपोर्ट...

इस वजह से कहते हैं फौजियों का गांव

उज्जैन के कनासिया गांव की सबसे खास बात यह भी है कि यहां कई घर में एक ही परिवार से दो-दो, तीन-तीन सदस्य सैनिक हैं. ऐसे में इसे फौजियों का गांव कहना गलत नहीं होगा. वहीं, जिनके यहां सैनिक नहीं हैं, वो किसी न किसी शासकीय सेवा में हैं या विदेशों में कार्यरत हैं. कई जवान वर्तमान में भी सेवा दे रहे हैं, तो कई रिटायर्ड होकर लौट आए और गांव के बच्चो को ट्रेन कर रहे हैं. आज यहां हर व्यक्ति दूसरे के लिए प्रेरणा बनकर देश को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

ARMY VILLAGE KANASIYA UJJAIN
जानें सैनिकों के गांव के बारे में (Etv Bharat)

कहां हैं ये फौजियों का गांव और कैसे यहां इतने फौजी?

उज्जैन जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तहसील तराना क्षेत्र में गांव कनासिया आता है. गांव में वर्ष 1963 से ही सेना में जाने का जोश और जुनून ग्रामीणों में रहा. कोई जल, कोई थल तो कोई वायु सेना में शामिल हुआ. गांव से सबसे पहले जिस शख्स ने सेना में सेवा दी उनका नाम है शालाग्राम, वे आज 81 वर्ष के हैं और सेना से रिटायर होने के बाद अपने दो भाइयों के साथ देश भक्ति की अलख जगाए हुए हैं. रिटा. सैनिक शालाग्राम ने ETV भारत से चर्चा में बताया कि 1963 में और कुछ समय के बाद उनके दो भाई सोहन देथलिया व रणछोडलाल थल सेना में पदस्थ हुए. तीनो भाइयों ने 1965, 1971 के युद्ध मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बांग्लादेश की आजादी के वक्त संघर्ष में भी शामिल हुए.

जानें किस वजह से इसे कहते हैं फौजियों का गांव (Etv Bharat)

अब गांव में ट्रेनिंग देते हैं सभी भाई

नौकरी पूरी कर तीनों भाई गांव लौट आए और गांव में बच्चे, युवाओं को देश भक्ति के लिए प्रेरित करना शुरू किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और ये क्रम आज भी जारी है. हालांकि, इस बीच आज से 6 साल पहले सैनिक रणछोडलाल का निधन हो गया और सैनिक सोहन गांव से दूर उज्जैन में बस गए.

Village of Soldiers in Ujjain
इस गांव ने देश को दिए 800 से ज्यादा सैनिक (Etv Bharat)

60रु था वेतन, ऑस्ट्रेलिया से आए खच्चरों से होते थे हथियार ट्रांस्पोट

ETV भारत से चर्चा में रिटायर्ड सैनिक शालाग्राम ने बताया, '' 1963 में मेरी उम्र 18 वर्ष थी. तब सेना में 60 रु वेतन मिलता था. 1978 में सेना से 15 साल की सेवा के बाद 300 रु मासिक वेतन मिलने तक रिटायरमेंट लिया और गांव में आकर बच्चो को ट्रेन करना, प्रेरित करना शुरू किया. सेना में रहने के दौरान हमने हर काम देखे. साथियों ने मिलकर एक गाना बनाया, शुरुआत में हम खच्चर जो कि ऑस्ट्रेलिया से भारत लाए जाते थे उनके दोनों साइड हथियार रख ऊंची-ऊंची पहाड़ीयों पर पहुंचाते थे. खच्चर ही हमारे ट्रांस्पोट का काम करते थे. 1 खच्चर 12 गन लेकर चढ़ता था.''

Army village kanasiya Ujjain
कई घरों में भाई-भाई सेना में दे रहे सेवा (Etv Bharat)

100 युवा वर्तमान में हो रहे तैयार, गांव में ही है मैदान

रिटायर्ड हवलदार अविनाश पटेल ने बताया, '' ये बता पाना तो मुश्किल है कि कितनी संख्या में वर्तमान में सैनिक गांव से पदस्थ हैं और कितने रिटायर्ड हो गए. मैं 2003 में पदस्थ हुआ और 2025 में स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गया. आज 42 वर्ष उम्र है. सेवा के दौरान कोर ऑफ सिग्नल्स राष्ट्रीय राइफल में सेवा दी. राष्ट्रीय राइफल्स वो होते हैं, जिन्हें सीधा टेरेरिस्ट को किल करने की परमिशन रहती है. अब रिटायर्ड होने के बाद खेती किसानी करता हूं. साथी सैनिक भाइयों के साथ गांव के बच्चों को मैदान में ट्रेन करता हूं. हर रोज 100 बच्चे और युवा मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, यही हमे गौरवान्वित करता है.''

Village of Soldiers in Ujjain
1963 में गांव से पहली बार सेना में जाने वाले रिटा. सैनिक शालीग्राम (Etv Bharat)

रिटायर्ड हवलदार विनोद पटेल बताते हैं, '' मैं थल सेना में सन 2001 में सप्लाई पोल में पदस्थ था. 17 साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर हुआ. आर्मी में परिवार के 3 सदस्य हैं, 5 पुलिस में है 3 शिक्षा में हैं. यहां ऐसे कई परिवार हैं.

ARMY VILLAGE KANASIYA UJJAIN
गांव में एक ही परिवार के कई लोग सेना में (Etv Bharat)

गांव के वीर सैनिकों ने निभाई अहम भूमिकाएं

गांव के ही सैनिकों ने बताया उज्जैन में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गांव के ही सनिक बद्रीदास बीएसएफ में सेवा के दौरान शहीद हुए थे, जिनके सम्मान मैं महाकाल रोड पर चौराहे व चौकी का नामकरण हुआ. पप्पू पिता रामचरण जो कि बीएसएफ में कार्यरत रहे वे खंडवा में शहीद हुए थे. गांव के ही रूगनाथ कुम्भकार ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया.

kanasiya village story
सूबेदार मेजर विक्रम सिंह (सेना आयुध कोर) (Etv Bharat)

रिटायर्ड सैनिक उमा शंकर आर्य बताते हैं, '' मैं 1995 में सेना में शामिल हुआ था और स्वेच्छा से 2017 में रिटायर हुआ. जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस दौरान मैंने मई से अगस्त के बीच सिग्नल कोर नायक कम्युनिकेशन की भूमिका निभाई थी.

हमारी बात रिटायर्ड हवलदार महेश कुमार सुनानिया से भी हुई जिनकी उम्र 49 वर्ष है. रिटा. हवलदार महेश कुमार कहते हैं कि वह 1994 में पदस्थ हुए और 2010 में रिटायर हुए थे. सेवा के दौरान वह मैकेनाइज इन्फेंट्री में रहे जो फारवर्ड जोन होता है, जिसमें फोर्स को मूव होने के समय टैंक, जवानों व अन्य के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटाना होती हैं. उन्हें मूव करने की तैयारी करना होती हैं. वे कारगिल युद्ध में फिरोजपुर बॉर्डर पर रहे, 2008 व 2009 में श्रीनगर में रहे. ऐसे ही रिटायर्ड सैनिक कमल किशोर पटेल ने बताया कि उनकी उम्र 48 वर्ष है और उन्होंने 1997 में सेना जॉइन की थी. वे सिपाही पद से 2016 में हवलदार होकर स्वेच्छा से रिटायर हुए थे. सेवा के दौरान 2003 वे जम्मू कश्मीर में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री RR में और 2 साल के लिए राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड रहे.

Madhya pradesh soldier village
रिटायर्ड हवलदार महेश कुमार सुनानिया (Etv Bharat)

सुई से लेकर टैंक तक मैनेजमेंट देखने का काम

सूबेदार मेजर विक्रम सिंह (सेना आयुध कोर) बताते हैं, कि वे 1996 में पदस्थ हुए और वतर्मान में लेह लद्दाख में सुई से लेकर टैंक तक मैनेजमेंट की सेवा में कार्यरत हैं. वे छुट्टी पर गांव आए हुए हैं. उनके परिवार में भांजा राजकुमार पटेल भी सेना में ही है और झांसी में पदस्थ है.

इस गांव से देश भक्ति कर जान न्यौछावर करने वाले युवाओं की होड़ सी लगी हुई है और ये दशकों से चला आ रहा है. ऐसे में शासन प्रशासन इस गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश सेवा के लिए और बड़े पैमाने पर जवानों को तैयार कर सकता है.

