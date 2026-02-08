ETV Bharat / state

कवर्धा में चंडालपुर गांव का बदला नाम, 'चंदनपुर' के ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी खुशी

नाम बदला पहचान बदली, कवर्धा का एक गांव चंडालपुर अब बना चंदनपुर. अब नाम बदलने के साथ जरूरी सुविधाओं के साथ तस्वीर बदलने की उम्मीद.

Kabirdham village name change
कवर्धा में चंडालपुर गांव का बदला नाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम: चाहे देश हो, प्रदेश हो या कोई गांव हो उसकी पहली पहचान नाम से होती है. अगर नाम अजीब हो तो उसे बताने में लोगों को झिझक जरूर होती है. इसी के चलते कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव का नाम अब बदल गया है. पहले यह गांव चंडालपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया और आधिकारिक नाम चंदनपुर हो गया है. राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह बदलाव लागू हो गया.

नाम बदला पहचान बदली, कवर्धा का एक गांव चंडालपुर अब बना चंदनपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराने नाम से होती थी परेशानी

नाम बदलने की खबर मिलते ही पूरे चंदनपुर गांव में खुशी फैल गई. बुजुर्ग, युवा और बच्चे सबके चेहरे पर मुस्कान और संतोष साफ नजर आया. ग्रामीणों का कहना है कि पुराने नाम की वजह से उन्हें कई बार शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी. पढ़ाई, नौकरी या अन्य काम से जब वे बाहर जाते थे और गांव का नाम बताते थे, तो लोग मज़ाक उड़ाते थे. इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी.

नए नाम से बढ़ा आत्मविश्वास

अब चंदनपुर नाम मिलने से गांववासियों में नया आत्मविश्वास आया है. उनका कहना है कि यह नाम सकारात्मक सोच, सम्मान और अच्छी पहचान का प्रतीक है. आने वाली पीढ़ियों को भी इस नाम पर गर्व महसूस होगा.

Kabirdham village name change
गांव के पुराने नाम से होती थी परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक विजय शर्मा को दिया धन्यवाद

ग्रामीणों ने इस फैसले के लिए क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है. उनका कहना है कि लंबे समय से चली आ रही मांग को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने शासन स्तर पर पहल की और गांव को नई पहचान दिलाई.

Kabirdham village name change
राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह बदलाव लागू हो गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसम्मान की जीत बना चंदनपुर

आज चंदनपुर सिर्फ एक नया नाम नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में आए बदलाव और आत्मसम्मान की जीत का प्रतीक बन गया है. यही वजह है कि गांव का हर घर और हर चेहरा आज खुश नजर आ रहा है.

अब ग्रामीण यहां कुछ जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि नाम बदलने के साथ गांव की तस्वीर भी बदल जाए.

