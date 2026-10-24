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बीडीसी बैठक में ग्राम प्रधानों का हंगामा, 10 सूत्रीय मांगों पर सदन का किया बहिष्कार

बीडीसी बैठक में जमकर हुआ हंगामा ( Photo-ETV Bharat )

थराली: चमोली के नारायणबगड़ में क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों का आक्रोश फूट पड़ा. 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया. मुख्य विकास अधिकारी के साथ तीखी बहस के बाद प्रधान अपनी मांगों पर अड़े रहे. ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी. ग्राम प्रधानों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

नारायणबगड़ विकासखंड में आयोजित क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी की बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई, जब अपनी मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज ग्राम प्रधान बैठक से उठकर बाहर निकल गए. प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह खत्री के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार किया. प्रधानों का आरोप है कि वे लंबे समय से अपनी मांगेंशासन-प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

बीडीसी बैठक में ग्राम प्रधानों का हंगामा (Video-ETV Bharat) बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी और ग्राम प्रधानों के बीच तीखी बहस भी हुई. ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला ने कई बार प्रधानों को समझाने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन नाराज प्रधान अपनी मांगों पर अड़े रहे. ग्राम प्रधानों की 10 सूत्रीय मांगों में मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में शामिल होने वाले वार्ड सदस्यों को मानदेय देने और मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग प्रमुख है.