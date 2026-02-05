ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां शादी में शराब न पिलाने पर मिलेंगे ₹51 हजार, ग्राम प्रधान की पहल को डीएम ने सराहा

शराब न पिलाने पर मिलेगा चेक ( फोटो- ETV Bharat GFX )