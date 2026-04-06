संतकबीरनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर में ग्राम प्रधान की मौत, इलाके में शोक

संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जनपद से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में भटपुरवा ग्राम सभा के प्रधान बरकत अली की दर्दनाक मौत हो गई.

सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल पर बात करना उनके लिए काल बन गया. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भटपुरवा के ग्राम प्रधान बरकत अली रविवार की रात अपने निजी होटल 'रिलायंस' से काम खत्म कर वापस अपने गांव लौट रहे थे. जब वह खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित रैना पेपर मिल के पास पहुँचे, तो रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद उन्होंने अपनी बाइक किनारे लगाई और किसी आवश्यक कार्य के लिए मोबाइल फोन पर बात करने लगे।वे सड़क के किनारे सुरक्षित खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी अचानक एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार बलेनो कार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी.

चश्मदीदों के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर लगते ही प्रधान काफी दूर जाकर गिरे और उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं. टक्कर की गूंज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बरकत अली के प्राण पखेरू उड़ चुके थे.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँची. पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया.

सोमवार की सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुर्घटना में शामिल बलेनो कार को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने वाहन के कागजातों और नंबर के आधार पर आरोपी चालक की तलाश तेज कर दी है.

बरकत अली अपने मिलनसार स्वभाव और विकास कार्यों के लिए क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे. उनकी आकस्मिक मृत्यु की खबर मिलते ही भटपुरवा गांव समेत पूरे ब्लॉक में शोक की लहर दौड़ गई.

सोमवार सुबह से ही उनके समर्थकों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उनके आवास और मर्चरी हाउस पर जमा हो गई. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.