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योगी सरकार की बड़ी सौगात: 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी

68 हजार ग्राम प्रहरियों को बड़ी सैगात ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरियों के कार्यक्रम में उनको बड़ी सौगात देते हुए उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही सीएम योगी ने 68 हजार चौकीदारों के परिवार को 5 लाख कैशलेस सुविधा देने का भी ऐलान किया. वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर सपा और विपक्षी दलों की सरकारों पर निशाना साधा. योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सत्ता में बैठे कुछ लोग डकैती डालते भी थे और डलवाते भी थे. उस समय पुलिस मौन रह जाती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए.

वहीं ग्राम प्रहरियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने उनकी भूमिका गांवों के सीसीटीवी कैमरों जैसी बताई. उन्होंने कहा कि चौकीदार गांव की गतिविधियों पर नजर रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना समय रहते पुलिस तक पहुंचाएं. पुलिस और ग्राम प्रहरियों के बीच बेहतर तालमेल से अपराध रोकने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की बात भी कही.