योगी सरकार की बड़ी सौगात: 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी
सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले, 2017 से पहले डकैती डालते और डलवाते थे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:52 PM IST
बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरियों के कार्यक्रम में उनको बड़ी सौगात देते हुए उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही सीएम योगी ने 68 हजार चौकीदारों के परिवार को 5 लाख कैशलेस सुविधा देने का भी ऐलान किया. वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर सपा और विपक्षी दलों की सरकारों पर निशाना साधा. योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सत्ता में बैठे कुछ लोग डकैती डालते भी थे और डलवाते भी थे. उस समय पुलिस मौन रह जाती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए.
वहीं ग्राम प्रहरियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने उनकी भूमिका गांवों के सीसीटीवी कैमरों जैसी बताई. उन्होंने कहा कि चौकीदार गांव की गतिविधियों पर नजर रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना समय रहते पुलिस तक पहुंचाएं. पुलिस और ग्राम प्रहरियों के बीच बेहतर तालमेल से अपराध रोकने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की बात भी कही.
ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में... https://t.co/jnkjmwqPVo— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 13, 2026
मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के दिलों की धड़कन हैं. उन्होंने दावा किया कि गांवों में लोग कहते हैं कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। उन्होंने भी विपक्ष पर भी निशाना साधा.
ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा का सुदृढ़ वातावरण बनाने एवं अपराध नियंत्रण व पुलिस-जनसहयोग में ग्राम प्रहरियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों के सम्मान हेतु जनपद बरेली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया। समस्त लाभार्थियों को हार्दिक बधाई।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 13, 2026
वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ग्राम प्रहरियों के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए हैं. उन्होंने करीब छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा भी किया. सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम के अच्छे आयोजन के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी.
यूपी बदल चुका है... लोग बेझिझक, निडर होकर घर के बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षा का एक माहौल है... https://t.co/Ek545LJfbF— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 13, 2026
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