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योगी सरकार की बड़ी सौगात: 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी

सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले, 2017 से पहले डकैती डालते और डलवाते थे

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68 हजार ग्राम प्रहरियों को बड़ी सैगात (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 2:52 PM IST

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बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरियों के कार्यक्रम में उनको बड़ी सौगात देते हुए उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही सीएम योगी ने 68 हजार चौकीदारों के परिवार को 5 लाख कैशलेस सुविधा देने का भी ऐलान किया. वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर सपा और विपक्षी दलों की सरकारों पर निशाना साधा. योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सत्ता में बैठे कुछ लोग डकैती डालते भी थे और डलवाते भी थे. उस समय पुलिस मौन रह जाती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए.

वहीं ग्राम प्रहरियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने उनकी भूमिका गांवों के सीसीटीवी कैमरों जैसी बताई. उन्होंने कहा कि चौकीदार गांव की गतिविधियों पर नजर रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना समय रहते पुलिस तक पहुंचाएं. पुलिस और ग्राम प्रहरियों के बीच बेहतर तालमेल से अपराध रोकने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की बात भी कही.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के दिलों की धड़कन हैं. उन्होंने दावा किया कि गांवों में लोग कहते हैं कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। उन्होंने भी विपक्ष पर भी निशाना साधा.

वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ग्राम प्रहरियों के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए हैं. उन्होंने करीब छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा भी किया. सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम के अच्छे आयोजन के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी.

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