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सहारनपुर में ग्राम सेवक अधिकारी की हत्या; घर के बेड पर मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल

सहारनपुर में ग्राम सेवक अधिकारी की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: जिले में नागल थाना क्षेत्र के लाखनौर गांव में ग्राम सेवक अधिकारी की हत्या कर दी गई. ग्राम सेवक अधिकारी कोमल (27) का शव उसके कमरे में हीं बेड पर पड़ा मिला. शुक्रवार सुबह जब माता-पिता ने बेटी की लाश देखी तो उनकी चीखें निकल गईं.

देखते हीं देखते पूरा गांव वहां पहुंच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.