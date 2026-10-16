सहारनपुर में ग्राम सेवक अधिकारी की हत्या; घर के बेड पर मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल
सुबह जब माता-पिता घर पहुंचे तो बेड पर बेटी का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:32 AM IST
सहारनपुर: जिले में नागल थाना क्षेत्र के लाखनौर गांव में ग्राम सेवक अधिकारी की हत्या कर दी गई. ग्राम सेवक अधिकारी कोमल (27) का शव उसके कमरे में हीं बेड पर पड़ा मिला. शुक्रवार सुबह जब माता-पिता ने बेटी की लाश देखी तो उनकी चीखें निकल गईं.
देखते हीं देखते पूरा गांव वहां पहुंच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. हत्या किसने और क्यों की? यह अभी स्पष्ट नहीं है. किन परिस्थितियों में वारदात को अंजाम दिया गया है, इसका पता लगाया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह और अधिक स्पष्ट होगी और कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, गांव लाखनौर निवासी कोमल ग्राम सेवक अधिकारी के पद पर तैनात थी. गुरुवार रात कोमल अपने कमरे में सोने गई. माता-पिता घर से अलग बने घेर में सो रहे थे. रात के समय घर में क्या हुआ? यह किसी को नहीं पता.
शुक्रवार सुबह जब माता-पिता घर पहुंचे तो बेड पर बेटी का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. गांव की एक होनहार युवती की हत्या की खबर फैलते ही दहशत का माहौल बन गया. हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कोमल की जान किसने ली.
हालांकि, घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक हत्या के कारण या किसी संदिग्ध की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना की सूचना मिलते ही थाना नागल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
कोमल अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी. उसके दो छोटे भाई हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है. परिवार की बड़ी संतान होने के कारण उसकी मौत से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. जिस बेटी को परिवार के भविष्य का सहारा माना जा रहा था, उसकी असामयिक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है.
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