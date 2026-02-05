ETV Bharat / state

2 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार

दोनों आरोपियों ने 2 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत ली, जिसमें 1 लाख 40 हजार रुपए चेक से ले रहे थे.

ACB Action In Chittorgarh
गिरफ्तार ​रिश्वत के आरोपी (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 6:42 PM IST

चित्तौड़गढ़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को रिश्वत लेते सिंहपुर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया. ठेकेदार फर्म के बिल पास करने की एवज में कुल 2 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत ली गई थी. इसमें से 70 हजार रुपए नकद तथा 1 लाख 40 हजार रुपए का चेक लिया गया था. दोनों से चित्तौड़गढ़ के एसीबी कार्यालय में पूछताछ चल रही है.

एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक हरिशचंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई ने कार्रवाई की है. इसमें जिले की सिंहपुर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पारसराम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि एसीबी कार्यालय चित्तौड़गढ़ को एक शिकायत मिली थी. इसमें बताया गया था ग्राम पंचायत सिंहपुर में विकास कार्यों के तहत 12 लाख 80 हजार रुपए के कार्य करवाए थे. इसका परिवादी की फर्म से मई व जून 2025 के 7 बिलों का ऑनलाइन फीडिंग कर दिया था. इसके भुगतान करने की एवज में 2 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है. ग्राम विकास अधिकारी पारसराम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा रिश्वत की मांग कर रहे हैं.

इस शिकायत पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चंद्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई. टीम सिंहपुर पहुंची, जहां ट्रैप जाल बिछाया. रिश्वत की राशि एवं चेक लेते हुए पारसराम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी एवं बाबूलाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में गिरफ्तार किए दोनों आरोपित से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है. एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

