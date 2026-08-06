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पैरों में छाले, जेब में 100 रुपये, फिर भी जारी कांवड़ यात्रा, हरियाणा के शिवभक्त विलास की अनोखी मन्नत चर्चा में, बोले- "नायब सैनी PM बनें, यही मेरी प्रार्थना"

हरिद्वार से पैदल कांवड़ ला रहे मजदूर विलास राज ( ETV Bharat )