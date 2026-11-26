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संविधान दिवस के अवसर पर हजारीबाग में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मिशन 2047 पर चर्चा

हजारीबाग में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एमवाई भारत के सदस्य व संबोधित करता छात्र. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (MY Bharat) द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जीएम संध्याकालीन महाविद्यालय में ‘विकसित भारत युवा संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संविधान के महत्व को बताना और कैसे देश 2047 तक विकसित बनेगा इस पर छात्रों को जानकारी देना है.

विकसित भारत@2047 की व्यापक थीम पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को भारत की विकास यात्रा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया गया. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह यूथ आईकॉन अमन कुमार ने युवाओं को संविधान के महत्व पर जानकारी दी. संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया.