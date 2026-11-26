संविधान दिवस के अवसर पर हजारीबाग में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मिशन 2047 पर चर्चा
संविधान दिवस के अवसर पर एमवाई भारत की ओर से हजारीबाग में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : November 26, 2026 at 4:42 PM IST
हजारीबागः युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (MY Bharat) द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जीएम संध्याकालीन महाविद्यालय में ‘विकसित भारत युवा संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संविधान के महत्व को बताना और कैसे देश 2047 तक विकसित बनेगा इस पर छात्रों को जानकारी देना है.
विकसित भारत@2047 की व्यापक थीम पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को भारत की विकास यात्रा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया गया. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह यूथ आईकॉन अमन कुमार ने युवाओं को संविधान के महत्व पर जानकारी दी. संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया.
वहीं मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी रुद्र शेखर ने युवाओं को नागरिक कर्तव्यों का पालन करने और संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं के योगदान को अहम बताया.
कार्यक्रम देशभर के 600 से अधिक जिलों में 500 से अधिक महाविद्यालयों में आयोजित की जा रही है, जो राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा है. इसके माध्यम से MY Bharat का उद्देश्य अमृत पीढ़ी की ऊर्जा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक रूप से जोड़ना व युवाओं को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संवाद और सामूहिक भागीदारी का अवसर प्रदान करना है.
वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है. 2047 में कैसे देश को विकसित भारत बनाना है इसको लेकर हर एक युवा को आगे आना होगा. देशव्यापी पहल का मकसद 15-29 साल के युवाओं को भारत की विकास यात्रा, उसकी उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों से जोड़ना है. 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है.
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