जयपुर में सांसद तिवाड़ी का विपक्ष पर हमला, बोले- SIR और मतदाता सूची को लेकर फैला रहे भ्रांति
सांसद घनश्याम तिवाड़ी बोले-सरदार पटेल ने राजाओं को मनाकर रियासतों का विलय कराया, तभी भारत एक राष्ट्र बना.
Published : October 31, 2026 at 6:49 PM IST
जयपुर/झुंझुनूं: "विकसित भारत युवा संवाद : अपना वोट जानें" कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने भाग लिया और लोकतांत्रिक शपथ ली. जयपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा- माय भारत और विकसित भारत के तहत देशभर में अभियान चल रहा है. विपक्ष द्वारा एसआईआर, मतदाता सूची और लोकतंत्र को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. युवाओं की जिज्ञासा शांत करने और वोट के महत्व को समझाने के लिए यह जानकारी दी गई है. सभी को संविधान, महापुरुषों और राष्ट्रीय नेतृत्व के चरित्र को पढ़ना चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें. झुंझुनू में 'KNOW YOUR VOTE' थीम पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 युवाओं ने भाग लिया.
सरदार पटेल ने कराया था रियासतों का विलय: राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा- आज सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं. अंग्रेज जब गए तो लोग कहते थे कि भारत गुलाम था. भारत के 546 देशी राज्यों के राजाओं का अंग्रेजों के साथ समझौता था. अंग्रेजों ने जब विभाजन किया, तब अंग्रेजों के शासित प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध का धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन 546 देशी रियासतें जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर समेत अन्य रियासतें थीं, उनको अधिकार दिया गया कि आप भारत या पाकिस्तान, किसमें शामिल होना चाहते हो. स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रह जाओ. उस समय भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पूरी कोशिश करके राजाओं को मनाकर सभी रियासतों का भारत में विलय करवा दिया, इसलिए भारत देश वन नेशन (एक राष्ट्र) की श्रेणी में आया है.
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एसआईआर को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम: जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि माय 'भारत, विकसित भारत' के तहत युवाओं के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्टूडेंट्स ने अपने-अपने सवाल पूछे कि हमें वोट क्यों करना चाहिए और किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहिए. हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैला रखा है. वोटर के नाम काटने का भ्रम फैलाया जा रहा है. इस बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि एक वोटर के दो जगह मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए. हिंदुस्तान में रहने वाले का ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए. भारत के युवाओं के कंधों पर 2047 के विजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी है.
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देशभर के 500 संस्थानों में चल रहा है युवा संवाद अभियान: माय भारत के सहायक निदेशक शरद त्रिपाठी ने बताया कि मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रव्यापी युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को उनके वोट की ताकत के बारे में बताया जा रहा है. इसी के तहत जयपुर के सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया. लोकतंत्र और एसआईआर के बारे में युवाओं के साथ संवाद किया गया. देशभर के 500 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी "विकसित भारत युवा संवाद" अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
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युवा संवाद में स्पोर्ट्स और यूथ आइकॉन भी हुए शामिल: कार्यक्रम में स्पोर्ट्स आइकॉन भूमिका शुक्ला (रग्बी सेवन्स) और यूथ आइकॉन दिव्यांशी शेखावत की भी सहभागिता रही. युवाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, नागरिक जिम्मेदारी और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर अपने प्रश्न और विचार साझा किए. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और जनप्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर लाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मतदान के प्रति जागरूक करना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करना था.
रग्बी खिलाड़ी भूमिका शुक्ला ने युवाओं को किया प्रेरित: स्पोर्ट्स आइकॉन भूमिका शुक्ला ने अपने खेल जीवन के संघर्ष और सफलता के बारे में बताकर युवाओं को प्रेरित किया. कार्यक्रम में MY Bharat के सहायक निदेशक कार्यक्रम शरद त्रिपाठी, जिला युवा अधिकारी कुमारी दिव्या और नितिन शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम का समापन लोकतांत्रिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित युवाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, जागरूक सहभागिता और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया. इससे युवाशक्ति को विकसित भारत 2047 के निर्माण में सार्थक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा.
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झुंझुनू में 200 युवाओं ने लिया भाग: भारत सरकार के MY Bharat झुंझुनू केंद्र की ओर से आबूसर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. 'KNOW YOUR VOTE' थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 200 युवाओं ने भाग लिया.कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था. युवाओं को SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. कार्यक्रम में यूथ आइकॉन पूजा शर्मा और एथलीट अनिल भाकर बतौर अतिथि मौजूद रहे. माय भारत केंद्र झुंझुनू की अधिकारी मधु यादव ने युवाओं को जागरूक नागरिक बनने और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया.
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