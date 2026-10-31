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जयपुर में सांसद तिवाड़ी का विपक्ष पर हमला, बोले- SIR और मतदाता सूची को लेकर फैला रहे भ्रांति

"विकसित भारत युवा संवाद : अपना वोट जानें" कार्यक्रम का आयोजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/झुंझुनूं: "विकसित भारत युवा संवाद : अपना वोट जानें" कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने भाग लिया और लोकतांत्रिक शपथ ली. जयपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा- माय भारत और विकसित भारत के तहत देशभर में अभियान चल रहा है. विपक्ष द्वारा एसआईआर, मतदाता सूची और लोकतंत्र को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. युवाओं की जिज्ञासा शांत करने और वोट के महत्व को समझाने के लिए यह जानकारी दी गई है. सभी को संविधान, महापुरुषों और राष्ट्रीय नेतृत्व के चरित्र को पढ़ना चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें. झुंझुनू में 'KNOW YOUR VOTE' थीम पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 युवाओं ने भाग लिया.