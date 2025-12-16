'विकसित भारत शिक्षा बिल' संसद में पेश, शिक्षक और छात्र संगठन ने उठाये गंभीर सवाल; जानिए किसने क्या कहा ?
केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025' संसद में पेश किया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संसद में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक 2025' पेश किया. इस विधेयक का मकसद उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है. सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने बताया कि VBSA विधेयक 2025 के तहत एक साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अधिनियम 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) अधिनियम 1993 को निरस्त करने का प्रस्ताव है. विधेयक का मसौदा 14 दिसंबर 2025 को सांसदों के पोर्टल पर जारी किया गया था. आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक HECI विधेयक 2018 का ही संशोधित रूप है, जिसे उस समय व्यापक जन-विरोध के चलते सरकार को वापस लेना पड़ा था. उन्होंने बताया कि HECI 2018 के मसौदे पर देशभर से एक लाख से अधिक नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थीं. इसके बावजूद, सरकार ने उन सुझावों और आपत्तियों को शामिल किए बिना नए नाम के साथ उसी ढांचे को फिर से पेश करने का प्रयास किया है.
फंडिंग और नियमन को अलग करने पर आपत्ति
विजेंद्र चौहान ने बताया कि VBSA विधेयक की सबसे बड़ी आलोचना उच्च शिक्षा संस्थानों की फंडिंग व्यवस्था को लेकर है. विधेयक में अनुदान वितरण की जिम्मेदारी सीधे शिक्षा मंत्रालय को दी गई है, जबकि इसके लिए किसी स्वतंत्र परिषद का प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि इससे फंडिंग प्रक्रिया नौकरशाही, मनमानी और राजनीतिक प्रभाव के अधीन हो जाएगी.
आयोग की संरचना पर सवाल:
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित आयोग में 12 में से 10 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जबकि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व केवल दो सदस्यों तक सीमित है. इसके अलावा, आयोग में SC, ST, OBC, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोई सुनिश्चित प्रतिनिधित्व नहीं है. इसे उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिक और समावेशी स्वरूप के विपरीत बताया जा रहा है.
केंद्रीकरण और संघीय ढांचे पर असर:
शिक्षाविदों का कहना है कि VBSA विधेयक एक अत्यधिक केंद्रीकृत नियामक व्यवस्था स्थापित करेगा, जिससे संस्थानों की स्वायत्तता खत्म होगी. आयोग को संस्थानों को अनुदान देने, स्वायत्तता तय करने और यहां तक कि बंद करने तक के अधिकार मिलेंगे. इससे राज्य सरकारों द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त संस्थान केंद्र सरकार की सीधी नियंत्रण प्रणाली में आ जाएंगे, जो संघीय ढांचे के लिए खतरा माना जा रहा है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी समस्याओं के बीच नया संकट:
ज्वाइंट फोरम फ्रॉम मूवमेंट एंड एजुकेशन की चेयरपर्सन नंदिता नारायण ने बताया कि VBSA विधेयक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप बताया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय और कॉलेज पहले ही NEP के कारण पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया (CUET), चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बढ़ती लागत, कॉन्ट्रैक्ट शिक्षण पदों और शोध फेलोशिप में कटौती जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में नया नियामक ढांचा हालात को और बिगाड़ सकता है.
स्थायी समिति को भेजने की अपील:
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने बताया कि सरकार से अपील की है कि VBSA विधेयक 2025 को जल्दबाज़ी में पारित करने के बजाय संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए, ताकि सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके. उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा को एक सार्वजनिक भलाई के रूप में देखने की संवैधानिक भावना को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है.
विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर सीधा नियंत्रण:
विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण (VBSA) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और संघीय ढांचे के लिए खतरनाक बताया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में समर्थन का 'एक भी ठोस बिंदु' नजर नहीं आता, बल्कि यह पूरी तरह विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों को हमेशा फ्री थिंकिंग और फ्री आइडियाज का केंद्र माना गया है. यहां बहस, असहमति और वैचारिक स्वतंत्रता ही ज्ञान की असली ताकत होती है. लेकिन VBSA विधेयक इन मूल्यों को कमजोर करता है. उन्होंने बताया कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों को अनफ्री करने जा रहा है, जो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है.
शिक्षा जैसे विषय में राज्यों की भूमिका सीमित
मनोज झा ने बताया कि यह विधेयक न सिर्फ डीसेंट्रलाइजेशन की भावना के खिलाफ है, बल्कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाता है. शिक्षा जैसे विषय में राज्यों और विश्वविद्यालयों की भूमिका को सीमित करना संघीय व्यवस्था की आत्मा पर चोट है. उन्होंने बताया कि यदि यह विधेयक पास होता है तो इसका सीधा और गहरा असर राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर भी पड़ेगा. इसका इतना असर पड़ेगा कि शायद इस पर सवाल पूछने तक की गुंजाइश नहीं बचेगी. उन्होंने यह भी बताया कि भले ही सरकार की ओर से विधेयक को सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की चर्चा हो रही है, लेकिन केवल औपचारिक प्रक्रिया से भरोसा नहीं बनता है. जब तक सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकारों और शिक्षा विशेषज्ञों से व्यापक और सार्थक संवाद नहीं करती, तब तक उसके इरादों और कार्यशैली पर सवाल बने रहेंगे.
