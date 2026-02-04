ETV Bharat / state

VBSA बिल 2025 पर विपक्ष का बड़ा हमला, सांसद-शिक्षाविदों ने बताया शिक्षा और संघीय ढांचे के लिए खतरा

नई दिल्ली: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बिल 2025 के खिलाफ शिक्षाविदों, सांसदों, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साझा रूप से विरोध दर्ज किया. कोऑर्डिनेशन कमेटी अगेंस्ट हैकी की ओर से वक्ताओं ने इस प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक उच्च शिक्षा, राज्यों के अधिकार और अकादमिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीकरण की राह खोलता है, जिससे लोकतांत्रिक और संघीय ढांचा कमजोर होगा.

संजय सिंह का सरकार पर तीखा प्रहार: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े नारों और आकर्षक नामों के जरिए योजनाएं पेश करती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा पर जीडीपी का केवल 2.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर करीब 2 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, तो विकसित भारत कैसे बनेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ऐसे समाज की कल्पना कर रही है, जहां सवाल करने वाला शिक्षित नागरिक नहीं, बल्कि आज्ञाकारी और भ्रमित जनता हो.

संजय सिंह, AAP राज्यसभा सांसद (ETV Bharat)

स्कूल बंद होने से बढ़ी ड्रॉप-आउट की समस्या: संजय सिंह ने स्कूलों के मर्जर और बंद किए जाने के फैसलों को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने से गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक मजदूर के तीनों बच्चों ने स्कूल जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर कर दिया गया.