VBSA बिल 2025 पर विपक्ष का बड़ा हमला, सांसद-शिक्षाविदों ने बताया शिक्षा और संघीय ढांचे के लिए खतरा
शिक्षाविदों, सांसदों, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को तुरंत वापस लेने की मांग की है.
Published : February 4, 2026 at 8:28 PM IST
नई दिल्ली: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बिल 2025 के खिलाफ शिक्षाविदों, सांसदों, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साझा रूप से विरोध दर्ज किया. कोऑर्डिनेशन कमेटी अगेंस्ट हैकी की ओर से वक्ताओं ने इस प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक उच्च शिक्षा, राज्यों के अधिकार और अकादमिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीकरण की राह खोलता है, जिससे लोकतांत्रिक और संघीय ढांचा कमजोर होगा.
संजय सिंह का सरकार पर तीखा प्रहार: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े नारों और आकर्षक नामों के जरिए योजनाएं पेश करती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा पर जीडीपी का केवल 2.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर करीब 2 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, तो विकसित भारत कैसे बनेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ऐसे समाज की कल्पना कर रही है, जहां सवाल करने वाला शिक्षित नागरिक नहीं, बल्कि आज्ञाकारी और भ्रमित जनता हो.
स्कूल बंद होने से बढ़ी ड्रॉप-आउट की समस्या: संजय सिंह ने स्कूलों के मर्जर और बंद किए जाने के फैसलों को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने से गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक मजदूर के तीनों बच्चों ने स्कूल जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर कर दिया गया.
शिक्षक नीतियों से असंतोष: नई शिक्षा नीति और शिक्षकों पर बार-बार परीक्षाएं थोपने के फैसलों पर भी सवाल उठे. संजय सिंह ने कहा कि पचास साल की उम्र में शिक्षकों को दोबारा परीक्षाएं देने के लिए मजबूर करना अपमानजनक है. इससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी.
अकादमिक स्वतंत्रता पर जोर: लोकसभा सदस्य डॉ. जॉन ब्रिटास ने VBSA बिल को अधिनायकवादी केंद्रीकरण करार दिया. उन्होंने कहा कि यह बिल एक ऐसे सुपर रेगुलेटर की कल्पना करता है, जो राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता खत्म कर देगा. उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि जब अकादमिक समुदाय पर दबाव बढ़ता है और स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो समाज बौद्धिक संकट की ओर बढ़ता है. उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकारों का अधिकार लगातार सीमित किया जा रहा है.
उच्च शिक्षा के बाजारीकरण का आरोप: वक्ताओं ने आरोप लगाया कि VBSA बिल उच्च शिक्षा को बाज़ार के हवाले करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. फंडिंग, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक ढांचे को केंद्रीकृत कर शिक्षा को कॉर्पोरेट मॉडल में ढाला जा रहा है, जिससे सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना कमजोर होगी.
